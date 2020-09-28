رغم التحذير من السفر.. "توي" الألمانية تنظم رحلات سياحية لجزر الكناري

المصدر: د ب أ

على الرغم من تحذير السفر الذي أصدرته الحكومة الألمانية، تعتزم أكبر شركة سياحية في العالم "توي" البدء في تقديم رحلات إلى جزر الكناري مجدداً اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل.

وقال ماريك أندريتساك، رئيس الشركة في ألمانيا، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين إنه بالنسبة للرحلات كاملة المصاريف إلى جزر الكناري، يجب أن يكون بإمكان السائحين أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يريدون تنفيذ عطلاتهم رغم مخاطر العدوى والخضوع المحتمل للحجر الصحي عند العودة إلى ألمانيا.

وأضاف: "نحن نفترض بشدة أن العديد من العملاء سوف يقدرون هذا الأمر بعناية"، معربا عن اعتقاده بأن فرصة إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ستعني أن العديد من العملاء سيذهبون في عطلات على الرغم من تحذير السفر.

ومنذ تحذير ألمانيا من السفر لكافة أنحاء إسبانيا بسبب الجائحة، خفضت "توي" رحلاتها الجوية إلى جزر الكناري بشكل كبير.

وقال أندريساك: "في غضون ذلك، قمنا باستعدادات حتى نتمكن من استئناف الرحلات إلى جزر الكناري اعتبارا من 3 أكتوبر - على الرغم من تحذير السفر"، موضحا أن الشركات السياحية لا تضع نفسها بذلك في تعارض مع الحكومة الألمانية، مشيرا إلى أن تحذيرات السفر لا تعني حظر السفر، ولكنها توصية بتوخي الحذر، وقال: "وهذا بالضبط ما نتبعه".

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