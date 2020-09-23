الإمارات تستشرف التوجهات المستقبلية للارتقاء بالصناعة

بحث المجلس التنسيقي للصناعة التوجهات المستقبلية، للارتقاء بالقطاع الصناعي، وآليات تمكينه، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، وتحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات العالمية. واستعرض المجلس خلال اجتماع، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير البيئة المناسبة، وجذب الاستثمارات والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للوصول إلى قطاع صناعي متطور، يواكب الإنجازات التي تحققها الإمارات.

وقال الجابر: «إن الوزارة تعمل على توفير جميع الممكّنات، وإرساء دعائم بنية تحتية متطورة للصناعات المتقدمة، وفق أرقى المعايير، للمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني على المستويات كافة، والعمل على تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقنيات وصناعات الثورة الصناعية الرابعة عبر تعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل للتطوير المستمر للسوق الإماراتي في هذه الصناعات».

وأكد أن دعم القطاع الصناعي يعتبر توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات، من أجل مواكبة مختلف المتغيرات في المستقبل، موضحاً أن التعامل مع التحديات الحالية، التي تواجه القطاع الصناعي تتطلب وضع الخطط الاستراتيجية والعمل المشترك برؤية استباقية لتقديم أفضل الحلول، كما أن الابتكار في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيكون إحدى الركائز الرئيسية في الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة في الإمارات. وأوضح أن تمكين ريادة الأعمال وترسيخ منظومة عمل لتحفيز تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعتبر محوراً رئيساً في التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي.

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