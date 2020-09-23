إثبات الإقالة بسبب «كورونا» شرط لفسخ عقد الإيجار

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

قال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن عدم وجود إثبات رسمي على إقالة الموظف بسبب جائحة «كورونا» ليس مبرراً كافياً لفسخ عقد الإيجار وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مشدداً على أن إثبات الإقالة بسبب «كوفيد 19» شرط أساسي لفسخ عقد الإيجار.

وأوضح رئيس المركز التابع لدائرة الأراضي والأملاك في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن المركز يلمس تعاطفاً كبيراً من قبل العديد من الملاك تجاه المستأجرين المتعثرين بسبب الظروف الإنسانية.

ورداً على سؤال حول كيفية تعامل المركز مع أدلة إثبات إنهاء الخدمة بسبب (كوفيد 19) في حالة عدم حصول المنتهية خدماته على رسالة من مكان العمل، قال: على المستأجر الراغب بفسخ عقد الإيجار أن يقدم ضمن أوراق الطلب رسالة رسمية موقعة ومختومة من الشركة، مع توضيح سبب انتهاء الخدمات، أو الإيقاف عن العمل بسبب (كوفيد 19). وأكد أن المركز يتعامل بشكل فوري مع جميع الشكاوى الواردة عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.



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إثبات الإقالة بسبب «كوفيد 19» شرط لفسخ عقد الإيجار

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