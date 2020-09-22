دبي تدشن «مدينة التجارة» لبيع الجملة

المصدر: دبي-البيان

أطلقت «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» (ICD)، بالشراكة مع «دبي الجنوب»، سوق «دبي غلوبال كونكت»، أو «مدينة التجارة» للبيع بالجملة بين الشركات على مدار العام، وفي موقع مركزي واحد، تصل مساحته إلى مليون متر مربع، ويركّز على تجارة الجملة لثلاثة منتجات، هي الأثاث والمأكولات والأزياء.

والمشروع قيد الإنشاء، وسيتم افتتاح مركز متعدد الأغراض للزوار في الربع الأخير من 2020، وسيتم تسليم المشروع على مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى 400 ألف متر مربع، مخصصة للمرافق التجارية، ويقع السوق على مفترق طرق دبي اللوجستية، في «دبي الجنوب»، بجوار مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي. ودخلت «دبي غلوبال كونكت»، في تحالف استراتيجي مع شركة إم.سي.إم.سي، لتطوير وإدارة بيئة صالات عرض دائمة مخصّصة لتجارة الجملة في السوق، والتي ستفتح على مدار العام للمشترين.

وأوضح معالي محمد إبراهيم الشيباني عضو مجلس الإدارة المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «كجزء من مهمتنا لتعزيز مكانة دبي، شرعت المؤسسة في إنشاء «دبي غلوبال كونكت»، انطلاقاً من رؤيتنا لبناء بنية تحتية تجارية، من شأنها تعزيز الكفاءات في تدفقات التجارة العالمية عبر دبي».

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