«دبي للاستثمارات الحكومية» تطلق «غلوبال كونكت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، بالشراكة مع «دبي الجنوب»، أمس، إطلاق «دبي غلوبال كونكت»، سوق للبيع بالجملة بين الشركات على مدار العام، بموقع مركزي واحد، تصل مساحته إلى مليون متر مربع.

ويوفّر «دبي غلوبال كونكت»، بضائع رائعة لتجمع المشترين والبائعين من كل أنحاء العالم، في بيئة آمنة وسهلة للتبادل التجاري. ويركّز على تجارة الجملة لثلاثة منتجات، هي الأثاث والمأكولات والأزياء، وهي التي تمثل القطاعات ذات الأهمية في المنطقة، من حيث الحجم والنمو.

وأعلن «دبي غلوبال كونكت»، أمس، دخوله في تحالف استراتيجي مع إم.سي.إم.سي، الشركة الأم لمركز سوق دالاس، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، لتطوير وإدارة بيئة صالات عرض دائمة، مخصّصة لتجارة الجملة في «دبي غلوبال كونكت»، والتي ستفتح على مدار العام للمشترين من تجار البيع بالتجزئة، وللمصممين وللمحترفين في مختلف القطاعات، فيما تبقى السوق مغلقة أمام العموم. ويمكن تخصيص صالات عرض البائعين فيها، لتناسب مختلف الاستخدامات والميزانيات.

رؤية

وأوضح معالي محمد الشيباني عضو مجلس الإدارة المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: كجزء من مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كاقتصاد عالمي تنافسي، شرعت المؤسسة في إنشاء «دبي غلوبال كونكت»، انطلاقاً من رؤيتنا لبناء بنية تحتية تجارية، من شأنها تعزيز الكفاءات في تدفقات التجارة العالمية عبر دبي. ونحن متحمسون لتنفيذ هذه المهمة، ولانضمام «إم.سي.إم.سي»، ودعمها الفني لفرق عملنا، في تحقيق هذه الرؤية، وتطوير وإدارة السوق.

وتتمتع شركة إم.سي.إم. سي، بتاريخ عريق يمتد لـ 65 عاماً، اكتسبت خلاله الخبرات في تملك وإدارة الأسواق التجارية، بما فيها سوق بروكسل التجاري الدولي، وشنغهاي مارتاس، فضلاً عن امتلاكها خبرة واسعة في مجال الاستشارات في مشاريع إضافية في كولومبيا وفيتنام والبرتغال. وقالت سيندي موري الرئيس التنفيذي لشركة إم.سي.إم.سي:

يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الفرصة الفريدة، لإنشاء وجهة عالمية مهمة للتجارة بالجملة. وتهدف هذه الاتفاقية متعددة السنوات، إلى تعزيز التعاون بين شركاتنا، والمساعدة في نهاية المطاف في إنشاء مركز للتجارة للمشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم.

ملتقى

ويعد «دبي غلوبال كونكت»، ملتقى استثنائياً للأنشطة التجارية، إذ يستهدف الجمهور العالمي والإقليمي، على حد سواء، بهدف خلق سوق لتجارة المنتجات من أي منشأ من جميع أنحاء العالم، هذا في الوقت الذي تركز فيه أسواق البيع بالجملة، على التسويق وفق أجندات محلية، تجمع بين بائعي المنتجات المحلية والمشترين العالميين، أو تعرض المنتجات العالمية لمجموعات من المشترين الإقليميين.

موقع مركزي

وقال دريد الزغواني الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، رئيس مجلس إدارة «دبي غلوبال كونكت»: استغرق تطوير «دبي غلوبال كونكت»، وقتاً طويلاً، إلا أن وجوده اليوم، بات يشكل ضرورة ملحّة، لتلبية احتياجات البيئة المتغيرة للتجارة العالمية.

ويأتي إنشاء هذه السوق الدائمة، والخاضعة للرقابة والضوابط، تماشياً مع متطلبات التجّار، بما في ذلك تكاليف سفر مخفضة، ومساحات أصغر للعرض، وفعاليات أكثر انضباطاً. وسيتيح «دبي غلوبال كونكت» للتجار، الالتقاء في منتصف الطريق، موفراً بذلك نافذة للمنتجين والمصنعين، ضمن موقع مركزي واحد، يسهل الوصول إليه، كما يوفر بيئة شراء آمنة ومفتوحة للمشترين على مدار العام.

وأعلن «دبي غلوبال كونكت»، أو «مدينة التجارة»، أن المشروع هو قيد الإنشاء، وسيتم افتتاح مركز متعدد الأغراض للزوار في الربع الأخير 2020. كما من المتوقع أن يتم تسليم المشروع على مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى 400 ألف متر مربع، مخصصة للمرافق التجارية، بما فيها التخزين ومكاتب عصرية وقاعة، ومركز للابتكار، ومركز خدمات ذكي، يوفر كل الاحتياجات لمزاولة النشاط التجاري.

موقع

يقع «دبي غلوبال كونكت»، على مفترق طرق دبي اللوجستية، في منطقة «دبي الجنوب»، بجوار مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، تسانده مجموعة من أفضل الخدمات المصممة لتبسيط النشاط التجاري، بما فيها منصة رقمية للأنشطة التجارية بين الشركات، تتيح للبائعين والمشترين التواصل مع بعضهم على الإنترنت، ضمن بيئة آمنة وسهلة للتجارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز