خالد بن محمد بن زايد: نرسي معايير جديدة في قطاع السياحة

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع «ياس باي» الذي تطوره «ميرال» على جزيرة ياس، كواجهة بحرية جديدة لأبوظبي، ويعزز مكانة جزيرة ياس كوجهة سياحية عالمية رائدة للترفيه والأعمال.

وتستثمر «ميرال» 4 مليارات درهم لتطوير «ياس باي» الذي يعتبر جزءاً أساسياً من محفظة مشاريعها قيد الإنشاء والبالغة قيمتها الإجمالية 12 مليار درهم.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها «ميرال» والنجاحات التي تحققها جزيرة ياس في استكمال بناء خياراتها الترفيهية، وقال: نحن ماضون في مسيرتنا التنموية مهما كانت المتغيرات، تشكل مثل هذه المشاريع جزءاً من مساعينا الهادفة إلى إرساء معايير عالمية جديدة في قطاع السياحة والترفيه.

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