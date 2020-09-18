خالد بن محمد بن زايد: ماضون بمسيرة التنمية مهما كانت المتغيرات

المصدر: أبوظبي- البيان

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي مشروع «ياس باي»، الذي تطوره «ميرال» على جزيرة ياس، واجهة بحرية جديدة لأبوظبي، ويعزز مكانة جزيرة ياس وجهة سياحية عالمية رائدة للترفيه والأعمال والاستجمام.

وتستثمر «ميرال» 4 مليارات درهم لتطوير «ياس باي»، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من محفظة مشاريعها قيد الإنشاء والبالغة قيمتها الإجمالية 12 مليار درهم.

واطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد على المخطط الرئيسي لـ «ياس باي»، وآخر مستجدات وإنجازات هذا المشروع، الذي يقام في القسم الجنوبي من جزيرة ياس، ويتألف من 3 مناطق أساسية وهي «الواجهة البحرية»، و«ذا ريزيدنسز»، وtwofour54، ويتوقع أن يجذب المشروع 15 ألف ساكن وأكثر من 10 آلاف موظف.

نجاحات

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها «ميرال» والنجاحات التي تحققها جزيرة ياس في استكمال بناء خياراتها الترفيهية المتنوعة وتحقيق رؤيتها وجهة سياحية عالمية. وقال سموه: «نحن ماضون في مسيرتنا التنموية مهما كانت المتغيرات، تشكل مثل هذه المشاريع جزءاً من مساعينا الهادفة إلى إرساء معايير عالمية جديدة في قطاع السياحة والترفيه. ونخطو، بمثل هذه المشاريع، بثقة نحو المستقبل لترسيخ مكانة أبوظبي مركز جذب اقتصادي واستثماري وسياحي عالمي».

«الاتحاد أرينا»

وتضمنت زيارة سموه جولة في «الاتحاد أرينا»، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وتعد جزءاً أساسياً من الواجهة البحرية لمشروع «ياس باي». وتفقد سموه جاهزية «الاتحاد أرينا»، التي سيتم افتتاحها لاستضافة منافسات «يو أف سي» وفعاليات عالمية أخرى. وستكون «الاتحاد أرينا» مرفقاً عالمي المواصفات للعروض الترفيهية المباشرة والفعاليات الكبرى والخاصة، وتتمتع بقدرة استيعابية مرنة، تتراوح بين 200 إلى 18 ألف شخص.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «تشرفنا بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لمشروع»ياس باي«، حيث حرص سموه على الاطلاع على أحدث المستجدات وما تحقق من إنجاز حتى اليوم في هذا المشروع الرائد. سيسهم»ياس باي«في تحقيق رؤيتنا لجزيرة ياس، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية المستوى للترفيه والاستجمام والأعمال، بما يسهم في تعزيز نمو قطاع السياحة في أبوظبي».

هيلتون ياس باي

كما اطلع سموه خلال الزيارة على سير أعمال مشروع «فندق هيلتون ياس باي»، والرصيف البحري (The Pier)، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تم الانتهاء منها. وقد وصلت نسبة اكتمال الأعمال الإنشائية للفندق الذي يضم 546 غرفة والنادي الشاطئي التابع له إلى 93%، وينتظر افتتاحه خلال هذا العام. وسيتضمن الرصيف البحري (عند افتتاحه 37 مقهى ومطعماً، فضلاً عن 19 منفذاً للبيع بالتجزئة.

محفظة

وتتضمن محفظة مشاريع «ميرال» الحالية مرافق وتجارب استثنائية من بينها مشاريع سجلت أرقاماً قياسية، مثل مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، ومدينة «عالم وارنر برارذرز أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تم افتتاحها نهاية العام الماضي. وتصنف بعض تلك المرافق بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم.

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