«المالية» تُدشّن الجيل الثالث من منظومة «الدرهم الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة المالية، أمس، إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني لتسهيل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة، وتوفير خيارات أكثر للمتعاملين تمكنهم من تسديد رسوم الخدمات الحكومية وأداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات بالتعاون مع مجموعة جديدة من الجهات الحكومية والبنوك الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الجيل الجديد يستهدف رفع مستويات تقديم الخدمات في الجهات الحكومية وتوفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة لمواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية موضحة أن جميع المتعاملين أصبح بإمكانهم الآن دفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام الدرهم الإلكتروني الجديد. وشملت المرحلة الجديدة للمنظومة وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف الإمارات للتنمية ومالية عجمان وغرفة دبي وجامعة زايد.

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