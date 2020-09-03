صفقة استثمار أجنبي مباشر عملاقة على عقارات «أدنوك»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت (أبولو) المدرجة في بورصة نيويورك، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 20 مليار درهم، تستقطب الصفقة نصفها عوائد فورية لأدنوك.

وقال بيان صادر عن الشركتين أمس إن الشراكة تتيح لأدنوك الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً. وستستفيد أدنوك من القيمة الكبيرة لمجموعة من أصولها العقارية غير الأساسية لاستقطاب رؤوس أموال عالمية جديدة لإعادة استثمارها في دعم مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وقامت أدنوك بتحديد مجموعة من الأصول العقارية التابعة لها ووضعتها تحت مظلة شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة التابعة لها، والتي تمتلك حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول أدنوك العقارية المتنوعة في أبوظبي.

ومن خلال التفاوض مع مستثمرين عالميين، تم تقييم هذه المجموعة من العقارات بـ 20 مليار درهم، وتم الاتفاق على أن يقوم التحالف الاستثماري الذي تقوده «أبولو» بالاستحواذ على 49% في الشركة الجديدة في إحدى أكبر الصفقات العقارية في المنطقة، وستحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية البالغة 51% وكذلك بالملكية الكاملة للأصول العقارية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة.

وستحصل أدنوك على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم بموجب الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2020 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المطلوبة.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أن الإمارات، وأبوظبي و«أدنوك» يقدمون للمجتمع الاستثماري العالمي ما يبحث عنه تحديداً، وهو فرص استثمارية آمنة مستقرة على المدى الطويل وغير مطروقة من قبل.

موضحاً أن الصفقة بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة صفقاتنا، وتأتي كجزء من برنامجنا لتعظيم القيمة، الذي أطلقناه منذ نحو 3 أعوام. وقال إن الصفقة تولد إيرادات جديدة لأدنوك سَنُعيد استثمارها في أعمالنا الأساسية ومشروعاتنا الاستراتيجية لضمان استمرارية نمونا وتوليد عائدات أعلى من هذه المبادرات والمشروعات.

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