الإمارات تحتفظ بصدارة الابتكار عربياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حافظت الإمارات على صدارتها بالمركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2020، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين، لتصبح في المركز 34 عالمياً.

ويقدم المؤشر هذا العام مقاييس ابتكار مفصلة لـ 131 اقتصاداً، تمثل جميع الاقتصادات المشمولة 93.5٪ من سكان العالم و 97.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وركز مؤشر 2020، الذي حمل شعار « من سيمول الابتكار؟»، على تحليل المشهد الابتكاري قبل الجائحة الفيروسية العالمية، حيث كانت مجموعة من الجهات الفاعلة، مثل صناديق الثروة السيادية، والمنظمات غير الربحية، تدعم الابتكار. وهناك آليات مبتكرة، مثل المشاريع التجارية، وأسواق الملكية الفكرية والتمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية كانت موجودة قبل الأزمة ولن تتلاشى.

وفي الوقت نفسه، تظل مخططات الدعم العام أدوات أساسية لـتمويل الابتكار. وأشار تقرير المؤشر إلى أن كل أزمة تأتي بالفرص والمجال لفتح إبداعي. وأحد الآثار الجانبية للأزمة الحالية تحفيز الحلول المبتكرة للصحة، والعمل والتعليم عن بعد، والتجارة الإلكترونية والتنقل، وإطلاق العنان لهذه الإيجابية تدعم الأهداف المجتمعية.

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