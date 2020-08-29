مفاجآت صيف دبي تختتم دورة 2020 بحسومات استثنائية

المصدر: دبي – بشار باغ

يسدل الستار اليوم على فعاليات الدورة 23 لمفاجآت صيف دبي بعد «ماراثون» من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والفنية والتخفيضات الاستثنائية الواسعة على باقة كبيرة من السلع والمنتجات الاستهلاكية، حيث حفّزت «المكافآت» حركة التجزئة وأعادت النشاط والزخم إلى الأسواق مجدداً، ودعمت تعافي قطاعي التجزئة والسياحة من تداعيات الجائحة وتأثيرات إغلاق الاقتصاد. وعلى مدى 7 أسابيع تسابق أكثر من 1500 متجر في تقديم أفضل العروض وإهداء المتسوقين أفضل الفرص والصفقات في معظم مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي.

وتحولت مراكز التسوق إلى خلايا نحل تعج بالزوار، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، واكتسaبت مفاجآت صيف دبي أهمية خاصة مع العودة المتدرجة لاستقبال الزوار الدوليين في ظل التزام كامل من جميع المنشآت التجارية والسياحية بالإجراءات الاحترازية.

وقدمت أكثر من 700 علامة تجارية رائدة تخفيضات بين 25 إلى 75% في 3000 متجر، فيما وصلت حسومات أيام عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للحدث أمس واليوم حتى 90%.

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