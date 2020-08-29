مفاجآت صيف دبي أنعشت أسواق التجزئة

المصدر: دبي – بشار باغ

تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمفاجآت صيف دبي بعد 7 أسابيع من التخفيضات والعروض الترويجية المتنوّعة في معظم مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي.

وأكدت مصادر عاملة في قطاع التجزئة أن المفاجآت، وبوصفها محركاً حيوياً للقطاع، حفزت سرعة انتعاش الأسواق، حيث ساهمت في رفع الإنفاق الاستهلاكي ودعمت عودة الزوار ونمو المبيعات، وسجلت مراكز التسوق خلال فعاليات الحدث حركة متنامية في عدد زيارات المتسوقين والإقبال على الاستفادة من كل العروض والتنزيلات على كل السلع والمنتجات.

واكتسبت مفاجآت صيف دبي أهمية خاصة مع العودة المتدرجة لاستقبال الزوار الدوليين في ظل التزام كامل من جميع المنشآت التجارية والسياحية بالإجراءات الاحترازية.

وشهد الحدث إقبالاً كبيراً من متاجر التجزئة للمشاركة في الفعاليات والعروض خاصة بعد الظروف التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، حيث قدمت أكثر من 700 علامة تجارية رائدة تخفيضات واسعة تتراوح نسبتها بين 25 إلى 75% في 3000 متجر، ووصلت تخفيضات أيام عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للحدث حتى 90%.

شراكات استراتيجية

ونجحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في شراكات استراتيجية قوية مع شركات قطاع التجزئة الرائدة على مستوى دبي لجعل الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي من أفضل دورات الحدث.

‪ وقدمت مفاجآت صيف دبي سبعة أسابيع من الصفقات الكبرى وتجارب التسوق الاستثنائية والعروض الترويجية المتميزة، وهو ما يجعله الحدث الأكثر شعبية لدى العائلات والمتسوقين، ويعزز مكانته باعتباره أحد أهم عوامل الجذب للزوار الذين يسعون للاستفادة من العروض الترويجية الحصرية والفعاليات الترفيهية التي تقدمها دبي خلال موسم الصيف‪.

وقدمت مفاجآت صيف دبي تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة التي استمرت منذ يوم الخميس الماضي حتى اليوم السبت، وشملت 500 علامة تجارية وتخفيضات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات داخل 1500 متجر في مختلف أنحاء المدينة.

وشجعت التخفيضات المتسوقين على إعادة استكشاف العروض الترويجية والفعاليات المتنوعة في دبي، التي تشمل تخفيضات من 25% ولغاية 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات، كأحدث خطوط الأزياء ومنتجات العناية الشخصية وملابس الأطفال وغيرها الكثير.

وقدمت فعالية تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للعائلات فرصة مثالية للاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في أفضل مراكز التسوق على مستوى المدينة وخلال الأيام القليلة الأخيرة من العطلة الصيفية وقبل أن يعود الأطفال إلى المدارس لبدء العام الدراسي الجديد.

أبرز العلامات

وشهدت التخفيضات مشاركة عدد من أبرز العلامات التجارية الكبرى مثل هوغو بوس وكنزو وملبري ومايكل كورس وإغنر وستيلا مكارتني وبي سي بي جي ماكس أزريا وسيلين وكارل لايغرفيلد وكالفن كلاين، حيث التخفيضات الرائعة على العلامات التجارية الشهيرة وأبرز خطوط الأزياء والاكسسوارات لديها.

وتشمل الصفقات تخفيضات تبدأ من 30% وحتى 50% في متاجر كنزو بدبي مول ومول الإمارات. وتمتد العروض لتشمل مستلزمات المنزل وملابس الأطفال والاكسسوارات وغيرها الكثير.

ونظم سيتي ووك مجموعة من الفعاليات الفنية المباشرة حتى 31 أغسطس الجاري، في إطار فعالية دبي كانفاس في سيتي ووك، حيث يقدم الرسام الإسباني الشهير خواندريس فيرا مجموعة من أفضل أعماله ثلاثية وثنائية الأبعاد التي يقوم برسمها على أرض فناء سيتي ووك. ويمكن للعائلات والأصدقاء استكشاف هذه الأعمال الفنية القيّمة، والتي تقدم تحت عنوان «السفر عبر الفن».

ويمكن للأحبة الصغار تعلم العديد من المهارات الجديدة والرائعة والتعرف إلى أصدقاء جدد عبر فعالية نادي مردف التي تقام في سيتي سنتر مردف، وتستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل دروس تعليم الجمباز والورش الفنية والحرفية، ويمكن لهم التسجيل في دروس تعلم آداب السلوك، بالإضافة إلى دروس المهندس الصغير التي يمكنهم خلالها التعرف إلى كيفية بناء الروبوتات واستخدام الطاقة الشمسية.

أبرز الفعاليات

شهد تحدي أوبو للألعاب الإلكترونية في مول الإمارات قيام عشّاق كرة القدم الذين يسجلون عبر تطبيق برنامج شير للمكافآت من «ماجد الفطيم» أو ينفقون 300 درهم في المول، باختبار مهاراتهم الكروية والمنافسة في لعبة FIFA 20. وشارك لاعبون مشاهير من المنطقة مثل أحمد نشيط وعمرو نشوي وأسامة مروح في المنافسات مع اللاعبين، كما يمكن للاعبين في تحدي أوبو للألعاب الإلكترونية الفوز بواحد من 4 هواتف متحركة من أوبو بالإضافة إلى 10 آلاف نقطة في برنامج شير للمكافآت من «ماجد الفطيم».

سوق رايب الصحي

وتمكنت العائلات من الاستمتاع بسوق رايب الصحي في نخيل مول، حيث تعد التخفيضات فرصة لاستكشاف هذا السوق الذي يوفر منتجات فريدة من نوعها تصنعها شركات إماراتية من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع وحتى شهر أكتوبر المقبل.

كما استضاف نخيل مول أفضل المواهب العالمية في معرض «دريمز» الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية. وتمكن المتسوقين باختتام عطلة نهاية الأسبوع بحضور عرض «لا بيرل» مرتين يومياً.

ابن بطوطة مول

وشارك «ابن بطوطة مول»، بإدارة «نخيل مولز»، في التخفيضات الكبرى بدعم من «براند بازار»، خلال نهاية الأسبوع الختامي لفعاليات مفاجآت صيف دبي في متجر مؤقت في الردهة التونسية. وتمكن الزوّار خلال فترة التخفيضات، الحصول على أكبر الصفقات في المدينة عبر أكثر من 15 علامة تجارية للأحذية والملابس بخصومات تصل إلى 75%.

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