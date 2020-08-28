شركة مليارية جديدة تنطلق من دبي للعالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب، بشار باغ، سيد صالح

أعلنت «دليفري هيرو» الألمانية المتخصصة في خدمات توصيل الطعام عن الاستحواذ على شركة «انستاشوب»، الناشئة في دبي والتي تدير تطبيقاً عبر الهواتف الذكية لطلب منتجات البقالة، مقابل 1.32 مليار درهم «360 مليون دولار» لتنطلق الشركة في صفقة مليارية من دبي إلى العالمية. وجاءت صفقة الاستحواذ في سياق سعي «دليفري هيرو» للتوسّع فيما بات يُعرَف بسوق التجارة السريعة، وهي السوق التي تتوقع لها المجموعة الألمانية أن ينمو حجمها إلى 450 مليار يورو بحلول نهاية العقد الجاري.واشترت المجموعة الألمانية أسهم «انستاشوب»، مقابل 360 مليون دولار وستسدد 270 مليون دولار دفعة مقدمة، بينما سيتم سداد 90 مليون دولار خلال 5 سنوات. وستواصل «دليفري هيرو» التي تتخذ من دبي مقراً، العمل كعلامة تجارية مستقلة تحت القيادة الراهنة.

وتقدم «دليفري هيرو»، والتي انضمت الاثنين الماضي إلى «مؤشر داكس» لأكبر 30 شركة ألمانية مُدرَجَة في البورصة، خدمات توصيل البقالة عبر بعض تطبيقاتها على الهواتف الذكية.

ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق «انستاشوب» نحو 500 ألف شخص في الإمارات والبحرين ومصر ولبنان بعد نحو 5 سنوات من تأسيس الشركة في دبي. وتتنوع المنتجات التي توصلها الشركة لعملائها في غضون ساعة واحدة من طلبهم لها عبر هواتفهم الذكية لتشمل الفواكه والخضراوات الطازجة، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والزهور.

وقفز حجم مبيعات الشركة إلى 300 مليون دولار سنوياً بنمو 330 % بالمقارنة مع الــ 12 شهراً الماضية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: إن الصفقة ترفع الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة، التي انطلقت في دبي إلى 2 مليار درهم منذ بداية العام الجاري موضحاً أنها تشكل رسالة إيجابية مهمة في خضم التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، مفادها أن نموذج جهازية دبي الاستثمارية يثبت نجاحه مجدداً.

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