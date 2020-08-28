«دليفري هيرو» تشتري «انستاشوب» بـ 1.32 مليار درهم

المصدر: دبي - وائل الخطيب، بشار باغ، سيد صالح

استحوذت مجموعة «دليفري هيرو» الألمانية المتخصصة في خدمات توصيل الطعام على شركة «انستاشوب»، الناشئة في دبي والتي تدير تطبيقاً يحمل نفس الاسم عبر الهواتف الذكية لطلب منتجات البقالة، وذلك مقابل 1.32 مليار درهم «360 مليون دولار»، بحسب ما نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة الاستحواذ تأتي في سياق سعي «دليفري هيرو» للتوسع فيما بات يُعرَف بسوق التجارة السريعة، وهي السوق التي تتوقع لها المجموعة الألمانية أن ينمو حجمها ليصل إلى 450 مليار يورو بحلول نهاية العقد الجاري.

وأعلنت المجموعة الألمانية أنها اشترت كافة الأسهم المُستَحقَة في «انستاشوب»، والتي وصفتها بأنها ذات ربحية عالية مقابل 360 مليون دولار، وستسدد من هذا المبلغ 270 مليون دولار كدفعة مُقَدًمَة، فيما ستسدد الــ 90 مليون دولار المتبقية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحسب أداء «انستاشوب». وقالت دليفري هيرو إن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً ستواصل العمل كعلامة تجارية مستقلة تحت القيادة الراهنة.

رسالة إيجابية

وتعليقاً على الصفقة، أوضح فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ورئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، أن صفقة الاستحواذ على «انستا شوب» ترفع قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة التي انطلقت في دبي إلى 2 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، إذ تصل قيمة الصفقة إلى 1.3 مليار درهم فيما أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار أن الشركات الناشئة التي انطلقت في الإمارة استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 700 مليون درهم من خلال صفقات استحواذ خلال النصف الأول من العام الجاري. مؤكداً أن الصفقة تشكل رسالة إيجابية مهمة للغاية في خضم التحديات الراهنة التي يشهدها العالم ومفادها أن نموذج جاهزية دبي الاستثمارية يثبت نجاحه مجدداً وسيتواصل بشكل أكبر بعد الجائحة.

ولفت إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار الرؤية السباقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه:«صحراؤنا تنبت شركات مليارية». وأشار القرقاوي إلى أن دبي تثبت مرة أخرى أنها سوق مجزية للمستثمرين العالميين وتتمتع بثقة وسمعة مرموقة في أوساط المال والأعمال دولياً حتى في أصعب الأوقات التي يعيشها العالم، مما يعكس جاهزيتها الاستثمارية المتجددة والمتواصلة لكافة القطاعات ويرسخ مكانتها كحاضنة مثالية ومنصة انطلاق شركاء ناشئة مبتكرة نحو العالمية، وتوقع أن تستمر الاستحواذات العالمية على شركات ناشئة في دبي خلال فترة ما بعد الجائحة بفضل البيئة المتكاملة التي وفرتها وتواصل تطويرها وتحديثها بشكل مستمر لرواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن الصفقة تشكل رسالة إيجابية هامة للغاية في خضم التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

توسع

وتقدم «دليفري هيرو»، والتي انضمت الاثنين الماضي إلى «مؤشر داكس» لأكبر 30 شركة ألمانية مُدرَجَة في البورصة، خدمات توصيل البقالة بالفعل عبر بعض تطبيقاتها على الهواتف الذكية، إلا أن نيكلاس أوستبرغ، رئيسها التنفيذي والشريك المؤسس لها، أخبر «فاينانشال تايمز»، أن العديد من عملاء المجموعة لن يجمعوا بين منصات توصيل الوجبات والخدمات الأخرى. وقال: «سيستغرق الأمر عدة سنوات كي يدرك الناس أنهم يستطيعون في حقيقة الأمر أن يطلبوا منا توصيل أي شيء، بما في ذلك منتجات البقالة». وأضاف: «يتركز وعي الناس بشأننا غالباً حول الطعام، أو في بعض الحالات توصيل أي شيء، فيما اشتهرت «انستاشوب» بكونها متخصصة في توصيل منتجات البقالة فقط». وتابع أن «دليفري هيرو» ستسعى إلى التوسع في عدد من البلدان التي تقدم فيها «انستاشوب» خدماتها.

مستخدمون

ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق «انستاشوب» حوالي نصف مليون شخص ينتشرون في الإمارات، البحرين، مصر، ولبنان، استطاعت الشركة بلوغه خلال 5 سنوات منذ تأسيسها في دبي. وتتنوع المنتجات التي توصلها الشركة لعملائها في غضون ساعة واحدة من طلبهم لها عبر هواتفهم الذكية لتشمل الفواكه والخضروات الطازجة، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والزهور.

ووفقاً لتقديرات «انستاشوب»، فإن إجمالي حجم البضائع، وهو مقياس تستخدمه شركات التجارة الإلكترونية لرصد قيمة مبيعاتها بالدولار خلال فترة زمنية معينة، لديها يبلغ حالياً 300 مليون دولار سنوياً، بنمو نسبته 330% بالمقارنة مع الــ 12 شهراً الماضية.

وكانت «دليفري هيرو» أعلنت نهاية العام الماضي عن صفقة قيمتها 4 مليارات دولار للاستحواذ على «ووا» أكبر منصة لتوصيل الطعام في كوريا الجنوبية. وسجل سهم «دليفري هيرو» ارتفاعاً في قيمته على مدار العام الماضي بنسبة تتجاوز الضعف، وذلك في ظل ترحيب المستثمرين بالارتفاع الهائل في طلب الخدمات والمنتجات من المنازل بعد تفشي «كوفيد 19». لكن أوستبرغ يرى أن بعضاً من هذا النمو قد لا يستمر طويلاً. وأوضح: «بمجرد العودة إلى الحياة الطبيعية مجدداً، سنعود إلى سلوكياتنا الشرائية الطبيعية، مع ارتفاع طفيف في قاعدة العملاء».

صفقات مليارية

وتأتي هذه الصفقة كأحدث إضافة لصفقات استحواذ مليارية على شركات انطلقت من دبي، منها استحواذ شركة أوبر على شركة كريم بقيمة 11 مليار درهم، وصفقة «سوق.كوم» التي استحوذت عليها أمازون مقابل أكثر من ملياري درهم، وشركة «ميديا دوت نت» التي استحوذ عليها تحالف لمستثمرين صينيين مقابل 3.3 مليارات درهم.

هناك كذلك موقع «مكتوب» الذي انطلق من دبي للإنترنت واستحوذ عليه موقع «ياهو» إلى جانب العديد من الصفقات الأخرى لشركات عاملة في «إن 5» المنصّة المتخصصة بتمكين روّاد الأعمال والمشروعات الناشئة في دبي، وكان أكبرها لشركة أنغامي التي حصلت على تمويل بقيمة 106.6 ملايين درهم من مستثمرين بالمنطقة، وفي المرتبة الثانية شركة «الطبي» التي حصلت على تمويل بقيمة 18.4 مليون درهم، إضافة إلى عشرات الشركات الأخرى.

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