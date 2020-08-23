«البيان» ترصد تسارعاً لعجلة الاقتصاد

المصدر: دبي ــ البيان

كشفت إحصاءات السجل الوطني الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، معاودة التراخيص الاقتصادية نموها القوي، خلال أغسطس لما يقارب مستويات ما قبل الجائحة. ووفقاً للإحصاءات فقد سجلت الوزارة خلال الأيام الـ19 الأولى من الشهر الجاري 2491 رخصة اقتصادية جديدة مقارنة بنحو 1849 رخصة لشهر يوليو، بنمو 34.7%. وسجلت وزارة الاقتصاد نحو 5657 رخصة جديدة بعد إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية نهاية مايو الماضي.

كما رصدت «البيان» مؤشرات عدة على انتعاش حركة الأعمال والسياحة في الإمارات، واستناداً إلى عينة كبيرة من الفنادق، أظهر الرصد ارتفاع الإشغالات بين 40 إلى 50% منذ مطلع الشهر الجاري، معززة بزيادة الطلب من قبل المواطنين والمقيمين لقضاء العطلات الصيفية داخل الدولة. ومع قرار استئناف أنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في دبي ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل، أكد خبراء لـ «البيان» أن سياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز تلعب دوراً كبيراً في رسم المشهد السياحي من خلال مساهمتها في رفع نسب إشغال الفنادق ورحلات الطيران، مشيرين إلى أن القرار يبشر بتعافٍ قوي للقطاع السياحي والفندقي في الإمارة.



وكشف ربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيت.كوم» لـ «البيان» عن تزايد عدد الوظائف المُعلنة على موقع «بيت.كوم» ضمن بعض القطاعات في الدولة، تركزت في التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية والتوزيع، والتمريض وهندسة البرمجيات والمبيعات عبر الهاتف.

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