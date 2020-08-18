368.5 ملياراً الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2020

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان

في مؤشر قوي يؤكد متانة الاقتصاد الوطني، حافظ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2020، على نفس المستوى المسجل في الربع المقابل في عام 2019 تقريباً.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي 368.52 مليار درهم، منها 252 مليار درهم للناتج غير النفطي

. فيما توقعت مؤشرات وتصنيفات عالمية أن يشهد اقتصاد الدولة انتعاشاً قوياً، خلال السنوات الخمس المقبلة بداية من عام 2021. وصُنفت الإمارات في المركز السادس عالمياً في متوسط العائدات السنوية المتوقعة على الاستثمارات، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لنتائج دراسة شركة «شرودرز» البريطانية لإدارة الأصول.

كما توقعت مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جي المالية اليابانية أن يشهد اقتصاد دبي انتعاشاً في النمو، خلال العام المقبل ليسجل 4.3 %، مع تعافي الطلب الخارجي وجذب معرض إكسبو دبي أعداداً كبيرة من السياح. وتوقع صندوق النقد العربي أن يتحول النمو الاقتصادي للإمارات ليكون إيجابياً بنسبة 2.4 % للعام المقبل.

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