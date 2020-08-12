المصدر: دبي ــ وائل الخطيب

في مؤشر قوي جديد على انتعاش الأعمال في دبي، أكد تقرير «آي إتش إس ماركيت» أمس، نمو الاقتصاد غير النفطي بدبي في يوليو، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.7 الشهر الماضي بزيادة 1.7 نقطة من مستوى يونيو.

وسجلت غالبية القطاعات الرئيسة ارتفاعات في يوليو، هي الأعلى لها منذ فبراير الماضي، فبلغ مؤشر قطاع السياحة 55 نقطة، فيما ارتفع مؤشر التجارة بنوعيها الجملة والتجزئة إلى 57 نقطة، وارتفع مؤشر الإنشاءات إلى 58 نقطة.

وأكدت بيانات المؤشر لشهر يوليو للقطاع الخاص غير النفطي بدبي، بدء التعافي بعد «كوفيد 19».

وأشار فريق الاستطلاع في «آي إتش إس ماركيت» إلى زيادة في الطلب الاستهلاكي مع إلغاء القيود وشهدت الشركات أيضاً مبيعات إضافية، حيث بدأت الرحلات الجوية الدولية في العمل مرة أخرى وأعيد فتح الأماكن السياحية.

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