1.66 مليار درهم إيرادات إعمار مولز خلال النصف الأول من 2020

المصدر: وام

أعلنت مجموعة إعمار مولز عن تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة حوالي 1.66 مليار درهم (451 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2020، فيما بلغ صافي أرباحها 345 مليون درهم إماراتي (94 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها، حيث أكدت النتائج التي حققتها المجموعة مرونة أنشطتها وقدرتها على التعامل مع التحديات.

وقال محمد العبار: "لا شك في أن الظروف الأخيرة شكّلت تحدياً بالنسبة لنا، ورغم ذلك أعتقد أنّ نتائج إعمار مولز أظهرت قوةً ملحوظة ومرونة كبيرة في مواجهة تلك التحديات، بفضل ما نعمل على تطويره بشكلٍ متواصل من الابتكارات الحديثة إضافةً إلى تنوّع أنشطتنا، إلى جانب استثماراتنا الضخمة في التكنولوجيا الرقمية التي تعزّز من تواصل عملائنا مع منتجاتنا وخدماتنا، حيث أطلقنا مركز دبي مول التجاري الإلكتروني لتلبية الاحتياجات المتغيّرة بسرعة للمتسوّقين خلال هذه الأوقات الاستثنائية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، ما يجعلنا نتطلّع إلى المستقبل بثقة أكبر".

وأضاف: "نحن حريصون على أن نوفر لزوّارنا تجربة التسوّق الأكثر أماناً على مستوى العالم بمراكزنا التجارية ..إلى جانب ذلك، فقد اتخذنا العديد من التدابير التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لاستعادة الانتعاش الاقتصادي، إذ قمنا بخفض نفقاتنا التشغيلية، وقدّمنا العديد من الدعم للمستأجرين، ونحن على ثقةٍ بأن الإمارات ستستأنف استقبال السيّاح الدوليين بنفس الوتيرة السابقة في أقرب فرصة ممكنة".

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