دبي.. ثقة عالمية تبشر بعودة سريعة للنشاط السياحي

المصدر: دبي - وام

يتأهب قطاع السياحة في دبي لاستعادة الزخم القوي الذي طالما ميّز المدينة النابضة بالحياة، مع تنامي الاهتمام بدبي كمقصد سياحي مفضل على مستوى العالم، خصوصاً وأن الإجراءات الاحترازية التي قامت بتطبيقها في مواجهة أزمة (كوفيد19) منذ وقت مبكر من بداياتها مكنتها من تعزيز ثقة السائح في أنه سيجد في دبي المكان الأنسب لقضاء عطلته في أجواء آمنة كانت محل تقدير وإشادة العديد من الجهات الدولية ذات الصلة.

وتظهر المؤشرات نجاح الحملات الترويجية المكثفة في الحفاظ على مكانة دبي المتميزة بين أهم المقاصد السياحية حول العالم، ووفقاً لــ «دبي للسياحة»، فإن دبي تأتي حالياً بين أكثر 5 وجهات سياحية يتم البحث عن معلومات عنها على الإنترنت كوجهة محتملة للسفر.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «نحن نلمس ردود أفعال إيجابية من الأسواق العالمية المُصدِّرة للسياحة، الأمر الذي يبشّر بعودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب فرصة ممكنة، ولا شك في أن تلك الاستجابة تثبت نجاح استراتيجية الدائرة في دفع عملية التعافي السياحي قُدماً تزامناً مع الاستئناف التدريجي للعمل في باقي الأنشطة الاقتصادية في دبي، وكذلك البدء المتأني لعمليات السفر والطيران حول العالم».

وأضاف: «إننا متفائلون باستعادة قطاع السياحة زخمه لاسيما مع الدور المحوري والمهم الذي يقوم به شركاؤنا الرئيسيون، مثل طيران الإمارات وفلاي دبي. ومع تقييمنا المتواصل للوضع الراهن، واتخاذ الإجراءات التي تضمن انتعاشه، فإننا نتوقع تحقيق تقدم ملحوظ في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك وفقاً لاستراتيجيات النمو التي اعتمدناها لتسريع وتيرة نمو قطاع السياحة».

وشهدت حركة الطيران انتعاشاً لافتاً مع استئناف الرحلات الدولية، وفتح العديد من الدول حدودها أمام حركة السفر، إذ توضح زيادة حجم عمليات كل من طيران الإمارات وفلاي دبي مؤشرات إيجابية قوية، وسوف يزيد عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات على 70 مدينة في القارات الست بحلول منتصف أغسطس الجاري، فيما تعتزم «فلاي دبي» زيادة الوجهات التي تطير إليها رحلاتها إلى 66 وجهة هذا الصيف.

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