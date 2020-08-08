الأنشطة اللوجستية تعود تدريجياً إلى ما قبل الجائحة

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

أكد يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة (Tristar) العالمية المتكاملة لخدمات الطاقة اللوجستية، أن السوق المحلي في وضع جيد للتعافي بسبب المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها حكومة الإمارات، وهناك عودة تدريجية للقطاع إلى مستوى عمليات ما قبل (كوفيد 19).

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن البنية التحتية للنقل والاتصالات التي توفرها دبي تساعد الشركة في تتبع مسارات أصول النقل البري، وهو الأمر الذي أصبح ممكناً بسبب شبكة الاتصالات الحديثة التي توفرها الإمارة، مشيراً إلى أن دبي قادت المنطقة في تأسيس بنية تحتية صديقة للأعمال، وخلق بيئة مواتية للنمو والتوسع في أعمال القطاع الخاص.

وكانت «ترايستار» قد كشفت عن بدء قيامها بتدشين 10 مستودعات تخزين جديدة في محطتها الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، وسترتفع بموجبها السعة التخزينية للمحطة الكيميائية من 5,505 أمتار مكعبة إلى 25.000 متر مكعب.

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