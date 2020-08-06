مؤشرات تفاؤل للاقتصاد الوطني

المصدر: دبي ــ البيان

عززت مؤشرات عدة التفاؤل بانتعاش سريع لاقتصاد الإمارات، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة «أي إش إس ماركت» في الإمارات، من 50.4 نقطة في شهر يونيو إلى 50.8 نقطة في شهر يوليو. وأظهر المؤشر في أحدث التقارير التي أصدرها، أمس، وجود تحسّن للشهر الثاني على التوالي في الأوضاع التجارية.

وأشار المؤشر إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد نشاطاً في الأوضاع التجارية خلال شهر يوليو، وشجع ارتفاع إجمالي طلب الشركات الإماراتية على زيادة الإنتاج مرة أخرى في يوليو الماضي، وكان معدل النمو هو الأسرع في 10 أشهر.

كما واصلت تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات نموها، إذ بلغ إجمالي التراخيص 665246 ترخيصاً مع نهاية شهر يوليو الماضي بزيادة نسبتها 1.9 % مقارنة مع 652885 في ديسمبر من العام 2019 وفقاً لإحصائيات السجل الوطني الاقتصادي.

وتصدّرت الإمارات دول العالم بالمشاركة مع السعودية في نسبة المتفائلين بتحسّن الاقتصاد وازدهاره وفقاً لاستبيان أجرته أخيراً «يوغوف»، الشركة البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، على عينة من 27000 شخص ينتمون إلى 26 دولة تنتمي إلى مختلف الشرائح الاقتصادية.

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