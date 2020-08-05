446.6 مليون درهم أرباح "دبي لصناعات الطيران" خلال النصف الأول

المصدر: وام

بلغ صافي أرباح شركة دبي لصناعات الطيران 446.6 مليون درهم "121.7 مليون دولار" خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك بحسب البيانات المالية التي أعلنت عنها الشركة اليوم، وأظهرت أن قيمة اجمالي العوائد خلال الفترة ذاتها وصلت إلى نحو 2.47 مليار درهم "672.6 مليون دولار".

ووصل هامش الربح قبل الضرائب 20%، والعائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب 8.9%، ووصلت قيمة السيولة المتاحة 10.35 مليار درهم تقريبا "2.82 مليار دولار"، والأصول غير المرهونة 23.85 مليار درهم "6.5 مليار دولار".

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران.. " تميزت نتائجنا المالية للنصف الأول 2020 بسيولة قوية ووفيرة، مع تحسن في الميزانية".

وأضاف " لغاية هذه اللحظة، قدمنا حلولاً هامة على صعيد تأجيل الإيجار من شأنها خلق قيمة مضافة لكل من عملائنا، ودبي لصناعات الطيران. وحتى تاريخ 31 يوليو 2020، وافقنا على طلبات تأجيل للإيجار من 34 شركة طيران بقيمة إجمالية للإيجارات بلغت 16% من الإيرادات السنوية المعلنة، كما نقوم حالياً بتقييم طلبات تأجيل للإيجار من 24 شركة طيران أخرى.

وقال: "بلغت السيولة المتاحة لدينا 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وأعدنا شراء سندات بقيمة 187 مليون دولار، ويبلغ التفويض المتبقي لإعادة الشراء 229 مليون دولار".

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