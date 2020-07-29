دبي توفّر التسجيل العقاري «رقمياً» على مدار الساعة

المصدر: (دبي ـ البيان)

تمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من تعزيز استدامة واستمرارية خدمات التسجيل العقاري عبر المنافذ الرقمية، لتصبح متاحة على مدار الساعة، الأمر الذي يتيح لمتعامليها الاستفادة من الخدمات الرقمية، سواءً من داخل الدولة أو خارجها. وتبنت الدائرة نظاماً جديداً لتسجيل المعاملات عن بُعد، يضمن التواصل مع البائع والمشتري بشكل مباشر، وتوثيق الإجراءات عبر تقنية الاتصال المرئي.

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