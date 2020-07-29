«أراضي دبي»: خدمات التسجيل العقاري متاحة رقمياً على مدار الساعة

المصدر: دبي- البيان

تمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من تعزيز استدامة واستمرارية خدمات التسجيل العقاري عبر المنافذ الرقمية، لتصبح بذلك متاحة على مدار الساعة، الأمر الذي يتيح لمتعامليها الاستفادة من الخدمات الرقمية بمرونة عالية، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، لتحقق بذلك الدائرة رؤية حكومة دبي والقيادة الرشيدة حول التحول الرقمي، وبما يتوافق مع توجيهات وقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – «رعاه الله»: «فخورون بالمرونة والجاهزية التي تتعامل بها حكومة الإمارات مع التطورات.. خدماتنا مستمرة، وعلى مدار الساعة».

واتخذت الدائرة العديد من الخطوات المهمة وغير المسبوقة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وقد واصلت عملها بكفاءة عالية عن بعد، ولم تتوقف أي من خدماتها، وحافظت على تواصلها مع مختلف فئات متعامليها، خاصة بعد أن تم تعديل الإجراءات، إلى جانب تبنيها نظاماً جديداً لتسجيل المعاملات عن بُعد.

وضمن النظام التواصل مع البائع والمشتري بشكل مباشر، وتوثيق الإجراءات عبر تقنية الاتصال المرئي.

ولتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية، يعمل النظام على حفظ مقاطع الفيديو في نفس ملف المعاملة، مع الحرص على إتمام المبايعات بشكل سريع ويومي للأطراف (البائعين والمشترين) سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها. كما قامت الدائرة بإرسال المدققين للعمل في مكاتب أمناء التسجيل، مع التزامها التام بالإجراءات الاحترازية الصارمة.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: أكدت الدائرة من خلال استمرارها في عملها وتقديم خدماتها لمتعامليها، إلى جانب الإنجازات الكثيرة التي حققتها طوال مدة برنامج التعقيم الوطني، وتطبيق نظام العمل عن بعد مدى جاهزيتها وقدرتها على دعم رؤية الإمارات نحو المئوية الأولى، لتكون من أفضل دول العالم.

وهي أيضا تدعم استراتيجية التحول الرقمي في حكومة دبي. كما تدعم استراتيجية دبي للتعاملات اللاورقية.

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية بالدائرة: إجراءات البيع والشراء عن بعد تتم بأمان وسهولة، ما يوفر عوامل تحفيز استثنائية للقطاع العقاري بدبي.

وعلى ضوء توظيف بروتوكولات تقنية فائقة التقدم والدقة، يتم حفظ حقوق البائعين والمشترين عند التعامل عن بعد عن طريق حساب الضمان الذي يتم إيداع المبالغ المتفق عليها فيه. ومن الممكن إتمام الإجراءات وتحويل الأموال لإتمام عملية البيع والشراء من كافة أنحاء العالم.

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