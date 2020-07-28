«ستارت آب بوت كامب» يؤسس مقره الإقليمي الرئيس في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، تأسيس برنامج مسرّعات الأعمال «ستارت آب بوت كامب» مقره الإقليمي الرئيس في المركز. وهو أحد أكثر البرامج فاعلية للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم. ويعزز تأسيس المقر الجديد من الشراكة بين المسرّع، الذي أطلقته المجموعة العالمية لبرامج المسرّعات «Rainmaking» في منطقة الشرق الأوسط ومركز دبي المالي العالمي. وجرى إطلاق البرنامج الخاص بالشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في دبي عام 2018.

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