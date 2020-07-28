«ستارت آب بوت كامب» يؤسس مقره الإقليمي الرئيس في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، تأسيس برنامج مسرّعات الأعمال «ستارت آب بوت كامب» مقره الإقليمي الرئيس في المركز. وهو أحد أكثر البرامج فاعلية للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم.

ويعزز تأسيس مقر «ستارت آب بوت كامب» الجديد من الشراكة بين المسرّع، الذي أطلقته المجموعة العالمية لبرامج المسرّعات «Rainmaking» في منطقة الشرق الأوسط ومركز دبي المالي العالمي.

وجرى إطلاق برنامج «ستارت آب بوت كامب» الخاص بالشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في دبي عام 2018، بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي وشركة فيزا، وبنك المشرق، وبنك «إتش إس بي سي»، حيث نجح البرنامج في تخريج 20 شركة ناشئة بمجال التكنولوجيا المالية المتخصصة بالمدفوعات والإقراض والخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية.

مجموعة عالمية

ويعد برنامج «ستارت آب بوت كامب» جزءاً من المجموعة العالمية لبرامج المسرّعات «Rainmaking»، التي تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار وتطوير المشاريع، حيث تضم 12 مكتباً على مستوى العالم، بما في ذلك مراكز التكنولوجيا الرئيسية مثل لندن وكوبنهاجن ودبي وسنغافورة ونيويورك.

ويدعم مركز دبي المالي العالمي و«ستارت آب بوت كامب» في دبي، نمو الأعمال للشركات الناشئة، وتعزيز جاهزيتها للعمليات والتوسع المستقبلي، من خلال برنامج سنوي مكثف لمدة ثلاثة أشهر. كما تستفيد الشركات الناشئة أيضاً من التدريب وسهولة الوصول إلى الموارد الشاملة والرؤى والتكنولوجيا والخبرات العالمية الرائدة لتوفير مفاهيم مثبتة، تسهم في تفعيل نماذج أعمالهم.

وأصبح التركيز على مجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، محوراً لتسريع النمو ويرسخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يوجد اليوم أكثر من 200 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها بمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يزيد على 50% من العدد الإجمالي لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

«فينتك هايف»

وشهد النصف الأول من العام زيادة في حجم مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة وكبيرة في «أفينيو البوابة» لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، والتي تعزز المنظومة الحيوية للمركز، وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تعزز شراكتنا الاستراتيجية مع «ستارت آب بوت كامب» التزامنا برسم مستقبل القطاع المالي ودعم مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال تطوير شركات ناشئة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي.

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