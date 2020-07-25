دبي وجهة السفر الأكثر إبهاراً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «EaseMyTrip» أن دبي، المزدانة بناطحات السحاب الشاهقة والجزر المذهلة وفنادق السبع نجوم ومراكز التسوق الفخمة، تعد وجهة السفر الأكثر روعة وإبهاراً في العالم.

وأضاف التقرير: في كل مرة أثناء التخطيط لجولة دبي، يجري التركيز على الأماكن التي سمع الناس عنها كثيراً، لذلك قرر الموقع أن يصحب عملاءه بطريقة جديدة متيحاً لهم اكتشاف دبي كما لم يفكروا من قبل.

وأضاف التقرير أن دبي تعتبر مقصداً لعشاق العصائر الطازجة، حيث تضم المدينة عدداً من المقاهي والصالات الجميلة التي تبرز في فن تحضير «الميلك شيك». وأوضح أنه لمن يرغب في اكتشاف دبي على حقيقتها، ما عليه سوى ركوب عبرة خشبية واستكشاف دبي القديمة.

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