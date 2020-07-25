دبي وجهة السفر الأكثر إبهاراً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكر موقع «إيزي ماي تريب» «EaseMyTrip»، أن دبي المزدانة بناطحات السحاب الشاهقة، والجزر المذهلة، وفنادق السبع نجوم، ومراكز التسوق الفخمة، تعدّ وجهة السفر الأكثر روعة وإبهاراً في العالم.

وأضاف: في كل مرة أثناء التخطيط لجولة دبي، يجري التركيز على الأماكن التي سمع الناس عنها كثيراً بالفعل، لذلك، قرر الموقع أن يصحب عملاءه بطريقة جديدة كلياً متيحاً لهم اكتشاف دبي كما لم يفكروا من قبل.

وأشار الموقع في تقرير نشره حديثاً إلى أن دبي تعتبر مقصداً لعشاق العصائر الطازجة، وهي واحدة من الأشياء الرئيسية التي يمكنك القيام بها في دبي والتي لا يخبرك بها أحد، حيث تضم المدينة عدداً من المقاهي والصالات الجميلة التي تبرز في فن تحضير الميلك شيك والعصائر الطازجة. وأوضح أنه لمن يرغب في اكتشاف دبي على حقيقتها، ما عليه سوى ركوب عبرة خشبية محلية واستكشاف دبي القديمة.

وتابع التقرير: بعيداً عن روتين الحياة اليومية، فإن الخيول العربية الأصيلة، والسباقات المفعمة بالحماس والمناظر الطبيعية الصحراوية الشاعرية تجعل من دبي المكان المثالي لممارسة كل هوايات الفروسية والتواصل مع الخيول، حيث يمكن أن تسجّل في دورة تدريبية فريدة لتعلّم كيفية إدارة الإسطبل في «هوفبيتز» والتي ستعطي رحلتك تجربة جديدة تماماً.

ومن بين كل الأشياء التي يمكنك القيام بها في دبي، فإن التجربة الأغنى ثقافياً هي الاستكشاف والطواف بين المتاجر المزدانة بالألوان في السوق. وخلال رحلة الاستكشاف هذه، لا تفوتك زيارة سوق التوابل وسوق العطور الصغير المحاذي لسوق الذهب.

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