بتوجيهات محمد بن راشد: «طيران الإمارات» أول ناقلة بالعالم تغطي تكاليف علاج وحجر «كوفيد - 19»

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت «طيران الإمارات» مبادرة رائدة من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي.

وتتضمن المبادرة، الأولى من نوعها على مستوى العالم، تغطية مجانية لمسافريها، تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد19» عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم. وتتيح المبادرة لعملاء «طيران الإمارات» السفر هذا الصيف بثقة تامة مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يومياً، لمدة 14 يوماً، حال تم تشخيص إصابتهم بـ«كوفيد19» أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه بتعزيز الثقة بالسفر الدولي، ونحن على يقين من أن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة دول العالم فتح حدودها تدريجياً، لكنهم ينشدون المرونة والثقة في حالة حدوث شيء غير متوقع أثناء سفرهم ومكوثهم خارج بلدانهم».

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