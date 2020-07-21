«انطلاق» يعزز ريادة دبي في السياحة واحتضان روّاد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من «مجموعة الإمارات»، و«دبي للسياحة»، و«أكسنتشر»، و«مايكروسوفت» عن إطلاق مركز «انطلاق»؛ بهدف تعزيز مكانة دبي الرائدة في الابتكار، واحتضان روّاد الأعمال والشركات الناشئة، التي تمتلك أفكاراً خلاقة في قطاعات السياحة والسفر والطيران، وتطمح إلى تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع. وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار في «دبي للسياحة» إن إطلاق المركز يندرج ضمن العديد من المبادرات التي تتبناها «دبي للسياحة» والمتوافقة مع استراتيجيتها في الاستثمار والالتزام بإعادة تنشيط ريادة الأعمال في قطاعي الطيران والسياحة.

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