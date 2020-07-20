إطلاق مركز إنطلاق لتعزيز مكانة دبي في الابتكار السياحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كل من "مجموعة الإمارات"، و"دبي للسياحة"، و"أكسنتشر"، و"مايكروسوفت" عن إطلاق مركز "إنطلاق" بهدف تعزيز مكانة دبي الرائدة في الابتكار واحتضان روّاد الأعمال والشركات الناشئة التي تمتلك أفكاراً خلاقة في قطاعات السياحة والسفر والطيران وتطمح في تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع.

ويعتبر مركز إنطلاق، نتاج برامج سابقة وهي: "حاضنة إنطلاق"، و"مختبر إنطلاق"، و"فيوتشريزم"، التي تم دمجها تحت مسمى وعلامة واحدة لدعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والتدريب والأدوات والموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات في تلك القطاعات.

ويتكون برنامج مركز إنطلاق Intelak hub من قادة في قطاعات السياحة والسفر والخدمات الاستشارية وأنظمة المعلومات، والذين يعملون كشركاء رئيسيين له وهم: مجموعة الإمارات، التي تمتلك سجلاً حافلاً في قطاع الطيران من خلال طيران الإمارات، وكذلك خدمات السفر عبر "دناتا، وتمثل دبي للسياحة حكومة دبي بخبرتها الواسعة في التسويق لدبي كوجهة رائدة على مستوى العالم.

كما يضم البرنامج "أكسنتشر"، الشركة العاملة في تعزيز منظومة الشركات الناشئة وتواصلها مع عملائها، و"مايكروسوفت"، الشركة العالمية ذات الخبرة الواسعة في رعاية ودعم الشركات الناشئة، وهم من سيشرفون على هذا المركز، ويوفرون الإرشادات المناسبة للمشاركين في البرنامج. وبذلك يصبح مركز "إنطلاق" المنصة الوحيدة في دبي المخصصة لإيجاد الحلول المبتكرة لقطاعي الطيران والسياحة.

وتتألف برامج مركز إنطلاق من مختبر أفكار إنطلاق Intelak Idea Lab، وهو برنامج يمتد لثلاثة أسابيع، يركز على رعاية المواهب الإماراتية الشابة، وذلك كجزء من رؤية الإمارات لتطوير ودعم الابتكار وريادة الأعمال للشركات الناشئة الإماراتية.

أما حاضنة إنطلاق، فهو برنامج مدته 12 أسبوعاً للشركات الناشئة المبتدئة يتم خلالها تقديم الدعم الاستشاري لتطوير خدماتها بما يتناسب مع إحتياجات الأسواق المحلية ومن ضمنها توفير دعم مالي لتسريع وصول خدمات المنتسبين في البرنامج للعملاء. كما يقدم البرنامج إرشادات على دراسات جدوى للسوق.

وبالنسبة لبرنامج "مسرعات إنطلاق"، فهو برنامج يمتد لثمانية أسابيع للشركات الناشئة المتقدمة التي تتطلع إلى توسيع أعمالها، حيث يقدم البرنامج استشارات شاملة عن السوق، مع إمكانية استخدام منظومة الشركاء لاختبار وتنفيذ حلولها، وكذلك عرض أفكارها أمام الشركاء الرئيسيين والخبراء والمستثمرين بما يؤهلها للحصول على فرص للشراكة والتمويل خلال معرض جيتكس 2020، جيتكس فيوتشر ستارز – أكبر معرض للتقنية في المنطقة.

وتعليقاً على إطلاق البرنامج الجديد، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "ضمن إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كوجهة حاضنة للمواهب ورواد الأعمال الدوليين، فإنه يسعدنا أن نساهم بدور مهم وفعال في ترسيخ مفهوم الإبتكار في هذا القطاع وذلك في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبيرة أشد من أي وقت مضى. ولاشك أن إطلاق مركز إنطلاق يندرج ضمن العديد من المبادرات التي تتبناها "دبي للسياحة" والمتوافقة مع استراتيجيتها في الإستثمار والالتزام بإعادة تنشيط ريادة الأعمال في قطاعي الطيران والسياحة".

ومن جانبه، قال أليكس أليكساندر، مسؤول التكنولوجيا في "مجموعة الإمارات": "يمثل إطلاق مركز إنطلاق المرحلة الرئيسية التالية لبرنامج دبي الرائد لدعم رواد الأعمال في قطاعي الطيران والسفر. ولاشك أن رؤية الحكومة الرشيدة وتشجيعها المتواصل لعقد الشراكات وتعزيز الإبتكار في هذا القطاع ساهم في نجاح دبي لتصبح اليوم مركزا عالميا للطيران والسفر. كما تفخر مجموعة الإمارات بمواصلة رحلتها مع انطلاق، الذي شهد تطوراً ملحوظاً منذ تأسيسه في عام 2016. وإننا نتطلع إلى أن يلعب البرنامج الجديد دوراً رئيسياً في تزويد القطاع بالحلول المبتكرة، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران والسفر".

ومن ناحيته قال نوربرتو سيبين، رئيس منتجات القطاع في شركة أكسنتشر في منطقة الشرق الأوسط: "نفخر بالانضمام إلى هذا البرنامج المهم الذي من شأنه المساهمة في توفير تجارب سياحة وسفر مميزة، وكذلك تعزيز مكانة دبي كأحد المراكز الرائدة للأعمال على مستوى العالم. إننا وبالتعاون مع شركائنا ستكون أمامنا الفرصة لرعاية ودعم المواهب الجديدة وتطوير الابتكارات الخلاقة. "

ومن جهته قال سيد حشيش، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "لطالما كانت دبي الوجهة المفضلة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لتحقيق أحلامهم وتحويل أفكارهم إلى حقيقة على أرض الواقع والإرتقاء بأعمالهم لتصبح عالمية".

وأضاف قائلا: "من المتأمل أن يصبح مركز إنطلاق حافزاً قوياً للشركات الناشئة لإطلاق العنان لإمكاناتها، وترسيخ نجاحها في مواجهة التحديات وتحقيق الإزدهار والنمو. وإننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتوجيه هؤلاء المبدعين والمبتكرين الذين يتخذون دبي منصة للانطلاق بأفكارهم الخلاقة في مجالات السفر والسياحة والطيران وتطبيقها على أرض الواقع، من خلال تسخير بعض التقنيات الحديثة والمتطورة. ويمثل العالم ضمن مرحلة ما بعد "كوفيد-19" فرصة للابتكارات الجديدة التي تساهم في تسريع النمو وخلق فرص عمل في القطاع. لاسيما أن الشركات الناشئة أصبحت بلاشك من الركائز الأساسية للابتكار، وأنه مع تعاوننا المشترك سنمكّنهم من تحقيق المزيد".

يذكر أنه على مدى السنوات الأربع الماضية بلغت قيمة استثمارات البرامج السابقة وهي: "حاضنة انطلاق"، و"مختبر انطلاق"، و"فيوتشريزم" للشركات الناشئة حوالي 1,4 مليون درهم على شكل تمويل. فيما ستواصل هذه البرامج التي إندمجت تحت مظلة "مركز إنطلاق" بالاستثمار في تلك الشركات، لتقديم نماذج واعدة تحت العلامة التجارية الجديدة. علما بأنه لا يلزم للشركات الناشئة أن يكون مقرها في دبي للمشاركة في برنامجي الحاضنة والمسرعات.

وسوف يتم قبول الطلبات للحصول على برامج 2020 في المواعيد التالية: حاضنة انطلاق في 14 يوليو حتى 4 أكتوبر ، ومسرعات إنطلاق في 26 يوليو حتى 6 سبتمبر ، ومختبر انطلاق في 1 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.

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