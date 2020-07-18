النشاط السياحي يرفع الإشغال الفندقي في دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

شهدت معدلات الإشغال في فنادق دبي نمواً ملحوظاً خلال الأيام الماضية مع بدء استقبال الإمارة للزوار الدوليين اعتباراً من 7 يوليو الجاري، وتزايد عدد الرحلات التي تربط الإمارة مع دول ومدن العالم عبر الناقلات الوطنية، بالإضافة إلى 13 ناقلة عالمية تُسيّر رحلاتها المنتظمة إلى مطارات دبي. واستقطبت الفنادق الشاطئية والقريبة من مراكز التسوّق أعداداً متزايدة من النزلاء، وسط توقعات بتواصل الانتعاش تدريجياً خلال الفترة المقبلة مع قرب عيد الأضحى المبارك، خاصة بالنسبة للزوار من دول مجلس التعاون. ودعم استئناف الأنشطة، زيادة معدلات الإشغال الفندقي، سواء للسياحة المحلية أو الزوار من الخارج.

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