62 وجهة لـ«الإمارات» توسّع خيارات السفر عبر دبي

المصدر: دبي – البيان

رفعت طيران الإمارات وجهاتها إلى 62 وجهة، ما يوفر للعملاء حول العالم خيارات سفر أكثر إلى دبي وعبرها، وبما يعزز عودة التدفقات السياحية إلى الإمارة من وجهات متعددة حول العالم.

وأعلنت الناقلة، أمس، أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى طهران اعتباراً من اليوم، فيما تطير إلى جوانزو 25 الجاري وأديس أبابا، أول أغسطس، وتحلق إلى أوسلو 4 أغسطس، ما يتيح المزيد من خيارات السفر بين الشرق الأوسط وآسيا، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا.

وسوف تخدم طيران الإمارات جميع هذه الرحلات بطائرات بوينج 777-300ER.

وأوضحت الناقلة أنه يمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم، بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بـ«كوفيد 19» الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها على خدمات ومنتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال، من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

وفي سياق متصل، أعرب تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، عن اعتقاده بأن طائرة «إيرباص A380» سوف تطير لمدة 10 سنوات أخرى على الأقل، مؤكداً أن طيران الإمارات استفادت من الحجم الهائل لهذه الطائرة، من أجل بناء علامتها التجارية كونها شركة طيران فاخرة للغاية.

وقال كلارك لـ«بزنس إنسايدر»: إن الطائرة حددت هوية الشركة من نواح عدة، مضيفاً أن الناقلة أنفقت مبالغ طائلة على هذا المنتج، سواء في الجو أو على الأرض، وهذا في عرفه أتى بثماره حقاً.

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