«طيران الإمارات» ترفع وجهاتها إلى 62

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أعلنت «طيران الإمارات» أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى طهران يوم 17 يوليو، وجوانزو 25 يوليو، وأديس أبابا في 1 أغسطس، وأوسلو 4 أغسطس، ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا.

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات في أغسطس إلى 62 وجهة، ما سيوفر للعملاء حول العالم خيارات سفر أكثر إلى دبي وعبرها. وسوف تخدم طيران الإمارات جميع هذه الرحلات بطائرات بوينج 777-300ER ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي emirates.com أو من خلال وكلاء السفر.

وأصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

ومع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر. ويمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بكوفيد 19 الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها على خدمات ومنتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

إيرباص A380

من جانب آخر، أعرب تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، عن اعتقاده بأن طائرة «إيرباص A380» سوف تطير لمدة 10 سنوات أخرى على الأقل، مؤكداً أن «طيران الإمارات» استفادت من الحجم الهائل لهذه الطائرة، من أجل بناء علامتها التجارية كونها شركة طيران فاخرة للغاية.

وقال كلارك في مقابلة مع صحيفة «بزنس إنسايدر»، إن الطائرة حددت هوية الشركة من نواح عدة، مضيفاً أن الناقلة أنفقت مبالغ طائلة على هذا المنتج، سواء في الجو أو على الأرض، وهذا في عرفه أتى ثماره حقاً.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن «A380» تعتبر مكوناً رئيسياً في أسطول «طيران الإمارات»، الأمر الذي ساعدها على كسب حصتها السوقية، وبناء سمعتها العالمية.

وعلى الرغم من إيقاف الطائرة عن الخدمة، بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19»، قال كلارك: إن «طيران الإمارات» خططت لإعادة الطائرة إلى الخدمة، وبدأت أول طائرات «A380» في التحليق هذا الأسبوع، مؤكداً بقاءها قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة.

كما أعرب عن أسفه لتوقف إنتاجها، قائلاً: ليس في أيدينا شيء نقوم به حيال ذلك، لكننا سنمضي بذلك لأطول فترة ممكنة. لدى «طيران الإمارات» طلبات لنحو 115 طائرة من الجيل القادم من طائرات «بوينج» ذات الجسم العريض «777 إكس»، وبشكل رئيسي الأكبر «777-9 إكس»، بالإضافة إلى طائرات «787 دريملاينر» الأصغر حجماً.

لكن على الرغم من التطورات التكنولوجية والكفاءة، التي تتمتع بها الطائرات الجديدة، إنما بساطة لن ترتقي إلى مستوى «A380» من وجهة نظر المسافر. سيكون هناك بعض المنتجات الجيدة للغاية على الطائرة «777-9 إكس»، ولكن لنكون صادقين تماماً، فلن يكون هناك شيء بتلك الجودة.

أجنحة محدثة

وقال تيم كلارك: إن الطائرة «777 إكس» ستحتوي على أجنحة محدثة من الدرجة الأولى، وكانت شركة الطيران كشفت عن الأجنحة الجديدة العام الماضي، بالإضافة إلى منتج جديد في فئة رجال الأعمال. أرجو ألا يساء فهمي. لا يعني أن الطائرات الأخرى لن تكون جيدة، لكنني لا أعتقد أنها ستكون جيدة بمستوى A380».

وكان تطوير «777 إكس» واجه عمليات تأخير متعددة، على الرغم من أنه كان من المقرر أصلاً أن تستلم «طيران الإمارات» أولى طلبياتها هذا العام، إلا أن شركة «بوينج» أرجأتها إلى عام 2021 بسبب مشكلات في المحركات واختبار ضغط فاشل في 2019.

وكان عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات أبلغ «بلومبرج» الأسبوع الماضي أن شركة الطيران تتوقع الآن أن يتأخر ذلك إلى 2022. وعقب كلارك على ذلك بقوله: في بعض النواحي، هذا مقبول لدينا، وإذا كان العام المقبل عاماً صعباً، فسيتعين علينا إجراء تعديلات على برنامجنا الخاص بتسليم الطائرات.

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