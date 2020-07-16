دبي أفضل مدن العالم في اقتصاد ما بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تصدّرت دبي مدن العالم في إدارة اقتصاد ما بعد «كوفيد 19» وفق آخر تحديث لمؤشر أفضل المدن للوظائف الذي تصدره مؤسسة «FutureLearn» البريطانية.

واحتلت الإمارة المرتبة الأولى عالمياً متفوقةً على المدن كافة في الترتيب أو الدرجات، وقفزت عن ترتيبها في إصدار مايو 2020 الذي حلّت فيه في المرتبة الخامسة. ففي فئة الاقتصاد سجلت دبي 93.8 درجة في مؤشر فرص الشباب و92.57 في معدل البطالة و69.03 درجة في التأثير المتوقع لـ«كوفيد» على الاقتصاد، كما سجلّت 98.89 درجة في مؤشر معدلات الهجرة والانفتاح في فئة السياسات الحكومية. ومن حيث فئة جودة الحياة سجّلت درجات كاملة في الإنفاق الصحي و95.02 درجة في الدخل القابل للتصرف ومن حيث فئة المساواة بين الجنسين سجلت 96.52 درجة بزيادة على رصيدها الإجمالي 85.18% في مايو الماضي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز