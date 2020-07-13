«البيان» تتابع استقبال مزيد من رحلات الطيران إلى المطار

المصدر: دبي - البيان

واصل مطار دبي حيويته خلال استقبال المسافرين من مختلف دول العالم، بعد استقباله أمس المزيد من رحلات الطيران التابعة للناقلات الوطنية والأجنبية، في ظل اتخاذ مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين وأطقم الطيران.

وخلال جولة لصحيفة البيان في مطار دبي نظمتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تم الوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في المطار، حيث تم استقبال المسافرين القادمين عبر رحلات من البحرين والولايات المتحدة، والذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بكافة الإجراءات، سواء على متن الطائرات أو في مطار دبي.

ورحبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالزوار من خلال ملصق يحمل عبارة «نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني»، وكانت دبي قد انضمت رسمياً إلى قائمة الوجهات التي نالت «ختم السفر الآمن»، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي يعني ضمان سلامة المسافرين وتوافر التدابير الوقائية اللازمة لهم ضد فيروس كورونا المستجد.

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