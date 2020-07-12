مطار دبي يستقبل أعداداً متزايدة من الزوار

المصدر: دبي - البيان ــ تصوير ابراهيم صادق

واصل مطار دبي نشاطه، خلال استقباله أعداداً متزايدة من الزوار الذين جاؤوا من مختلف دول العالم، بعد توافد المزيد من رحلات الطيران التابعة للناقلات الوطنية والأجنبية، في ظل اتخاذ مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين وأطقم الطيران.

وخلال جولة لـ «البيان» في مطار دبي نظمتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تم الوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في المطار، حيث تم استقبال المسافرين القادمين عبر رحلات من البحرين والولايات المتحدة، والذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بكافة الإجراءات، سواء على متن الطائرات أو في مطار دبي، مشيرين إلى رغبتهم في زيارة العديد من المعالم السياحية في الإمارة.

ورحبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالزوار من خلال ملصق يحمل عبارة «نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني»، وكانت دبي قد انضمت رسمياً إلى قائمة الوجهات التي نالت «ختم السفر الآمن»، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي يعني ضمان سلامة المسافرين وتوافر التدابير الوقائية اللازمة لهم ضد فيروس «كورونا» المستجد، ويتيح للمسافرين التأكد من التزامات الحكومات والكيانات المختلفة داخل الوجهات التي يزورونها، وتنفيذ مطارات دبي إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والموظفين. وتشمل هذه التدابير زجاجاً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم، وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية.

وأعلنت كل من طيران الإمارات وفلاي دبي، عن أنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة إلى أكثر من 80 وجهة عبر مطارات دبي، ومنها 58 وجهة لطيران الإمارات و24 وجهة لفلاي دبي، في حين قالت مطارات دبي إن هناك نحو 13 شركة طيران أجنبية استأنفت رحلاتها المجدولة عبر مطار دبي.

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