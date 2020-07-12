دبي تعتمد مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

اعتمد مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الخامس عشر، الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، تطبيق مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال، والتي ستوفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في دبي، وتسهل عليهم الاطلاع على المميزات المقدمة في جميع المناطق الحرة، واختيار المنطقة الحرة الأنسب لهم، على حسب احتياجاتهم الاستثمارية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: إن خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة «كورونا»، تكرس جهود هذه المناطق لتعزيز مكانتها في دعم الاقتصاد، وتعد استكمالاً لبرنامج رسم الخريطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي.

وأكد سموه أن الفترة القادمة، تتطلب تضافر جميع الجهود، والعمل المشترك بين جميع المناطق الحرة، وعلى أعلى المستويات، للتنسيق والتعاون لبناء منظومة اقتصادية ايكولوجية، تخدم القطاعات الاستراتيجية للإمارة، لجعل دبي الوجهة المثلى للاستثمارات الأجنبية وتأسيس الأعمال.

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