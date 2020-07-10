المصدر: دبي - البيان

انطلقت مفاجآت صيف دبي بأمسية افتتاحية لا تُنسى شملت مزيجاً من العروض الضوئية على برج خليفة والألعاب النارية وعروض النافورة الراقصة وظهور شخصية «مدهش» بحلته الجديدة، وتخفيضات استمرت لمدة 12 ساعة في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، والعديد من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة. واستمتع زوار الساحة الخارجية لدبي مول بعرض ضوئي مذهل على برج خليفة، والذي شمل عرض فيديو ضوئي على برج خليفة، والعد التنازلي لانطلاق مفاجآت صيف دبي.

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ـــ «مفاجآت صيف دبي» تنطلق بتخفيضات كبيرة وفعاليات شيّقة

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