«مفاجآت صيف دبي» تنطلق بتخفيضات كبيرة وفعاليات شيّقة

المصدر: دبي - البيان

انطلقت مفاجآت صيف دبي بأمسية افتتاحية لا تُنسى شملت مزيجاً من العروض الضوئية على برج خليفة والألعاب النارية وعروض النافورة الراقصة وظهور شخصية «مدهش» بحلته الجديدة، وتخفيضات استمرت لمدة 12 ساعة في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، والعديد من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وتتوالى نجاحات دبي في كل مرة لتلفت أنظار العالم من خلال عرض مذهل لنافورة دبي الشهيرة في دبي مول على أنغام أغنية «دبي كوكب آخر» بصوت الفنان راشد الماجد.

واستمتع زوار الساحة الخارجية لدبي مول بعرض ضوئي مذهل على برج خليفة، والذي شمل عرض فيديو ضوئي الذي استمر لأربع دقائق على برج خليفة، والعد التنازلي لانطلاق مفاجآت صيف دبي والرسوم المتحركة اللافتة للأنظار، ورحب العرض بالمتسوقين والمقيمين والزوار ودعاهم لاكتشاف المزيد من المفاجآت.

كما أرسل رسالة شكر وعرفان من جميع سكان الإمارات إلى الأبطال في الخطوط الأمامية. واختُتم العرض بظهور شعار مفاجآت صيف دبي بألوانه المميزة على أنغام الموسيقى.

واستكمالاً للأجواء الاحتفالية الرائعة، ظهرت شخصية «مدهش» الشهيرة والمحبوبة بشكل جديد ومتميز والشخصية الجديدة المصاحبة له «دانة» والتي تظهر للمرة الأولى. وتوجت الأمسية الاحتفالية بعرض مذهل للألعاب النارية مع عرض للنافورة الراقصة في دبي مول، للترحيب بسكان دبي وزوارها ليستمتعوا بسبعة أسابيع من الصفقات والعروض الترويجية وفعاليات الترفيه العائلية المتميزة.

ويمكن للجمهور في المنزل الاستمتاع بمشاهدة إعادة عرض فعاليات الليلة الافتتاحية على تلفزيون دبي يوم الجمعة الموافق 10 يوليو في تمام الساعة 8:00 مساءً.

تخفيضات

وحظي المتسوقون خلال اليوم الأول من الحدث بفرصة الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة لمدة 12 ساعة حصرياً في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وماي سيتي سنتر البرشاء وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة. وجرى إطلاق هذا العرض الترويجي الضخم بالتزامن مع أول سحب من نوعه للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت «شير» يمكن للفائز إنفاقها في مراكز التسوق المشاركة.

واحتفلت السيف وذا أوتلت فيليدج، التابعتان لشركة «مراس» بانطلاق حدث مفاجآت صيف دبي من خلال الإعلان عن عدد من العروض الترويجية الرائعة للعائلات والأصدقاء.

وأطلقت منطقة السيف، الواجهة المائية الخلابة على ضفاف الخور، عرضاً ترويجياً يستمر من يوم 9 يوليو وحتى 29 أغسطس، حيث يحظى الزوار الذين يقومون بتنزيل تطبيق برنامج مكافآت مراس الدخول والتسوق في متاجر منطقة السيف، بفرصة الدخول في سحب للفوز بجوائز فورية وعطلات عائلية مجانية في أحد فنادق مجموعة هيلتون بمنطقة السيف.

وأعلن ذا أوتلت فيليدج عن إطلاق عروض ترويجية مذهلة على أكثر من 500 علامة تجارية رائدة، إلى جانب عروض «أنفق واربح» وعروض جديدة يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق برنامج مكافآت مراس.

وسيحظى الزوار الذين ينفقون 500 درهم في ذا أوتلت فيليدج بفرصة الدخول في سحب للفوز ببطاقة هدايا مقدمة من «مراس» بقيمة 50 ألف درهم، والتي يمكن الاستفادة منها في جميع الوجهات التابعة للشركة في دبي.

خصومات

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 5 آلاف درهم في ذا أوتلت فيليدج على ترقية إلى الفئة البلاتينية على تطبيق مراس الذكي، وهو ما يؤهلهم للاستمتاع بخصومات وجوائز حصرية حتى نهاية العام. ويقدم التطبيق الممتع والذي يتميز بسهولة استخدامه، العديد من الصفقات والعروض الترويجية الرائعة في الوجهات التابعة لشركة «مراس» والتي يمكن الاستفادة منها خلال مفاجآت صيف دبي وبعدها.

ونجحت منطقة السيف وذا أوتلت فيليدج في رسم البسمة على وجوه الزوار خلال أول أيام مفاجآت صيف دبي، من خلال العروض الفنية المتجولة ورواة القصص والعروض الموسيقية، بالإضافة إلى العروض والفعاليات الاحتفالية الأخرى التي تستمر على مدار سبعة أسابيع.

ويمكن لزوار منطقة السيف على ضفاف خور دبي الذين ينفقون 350 درهماً خلال مفاجآت صيف دبي الحصول على فرصة الفوز بعطلة عائلية مجانية في منطقة السيف.

وذلك من خلال الدخول على التطبيق الذكي الخاص ببرنامج مكافآت مراس. فيما تقدم ذا أوتلت فيليدج في جبل علي لزوارها من مستخدمي تطبيق برنامج مكافآت مراس العديد من العروض الترويجية على أكثر من 500 علامة تجارية متنوعة، وفرصة الدخول في سحب للفوز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن بطاقة هدايا مقدمة من «مراس» بقيمة 50 ألف درهم.

ويعد حدث مفاجآت صيف دبي جزءاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يضم العديد من مهرجانات قطاع التجزئة والعروض الكبرى وتجارب ووجهات التجزئة الحصرية.

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