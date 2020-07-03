روبوتات تفاعلية ترحب بملايين الزوار في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

يواصل «إكسبو 2020 دبي» إطلاق شراكاته النوعية لتقديم نسخة استثنائية من الحدث العالمي الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط لأول مرة أول أكتوبر 2021.

حيث ترحب روبوتات تفاعلية بملايين الزوار وترتقي بآفاق الضيافة في دبي وقرر إكسبو دبي تعيين «ترمينوس تكنولوجيز»، الصينية المتخصصة في التقنيات الذكية أحدث شركائه من فئة شريك أول رسمي كما وقعت الشركة عقداً طويل الأجل للاستئجار في «دستركت» لتحظى بوجود ضمن منظومة الابتكار التي سيجري تطويرها بعد ختام فعاليات الحدث الدولي.

وستوفر الشركة الصينية أكثر من 150 روبوتا قابلاً للبرمجة للتفاعل مع زوار الحدث الدولي على مدار 6 أشهر هي فترة انعقاده بما في ذلك روبوت على صورة أوبتي، إحدى شخصيات إكسبو 2020 دبي.

ستكون الروبوتات مزودة بتقنيات مثل شاشات اللمس المتعدد، وتعيين الكائنات والتعرف عليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات شبكات الجيل الخامس للاتصالات وستؤدي باقة من المهام تتضمن الترحيب بالزوار.

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