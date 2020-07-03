دبي توفّر 150 روبوتاً لخدمة زوار «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن شراكة مع شركة «ترمينوس تكنولوجيز» التي تتخذ من الصين مقراً لها، لتوفير 150 روبوتاً للتفاعل مع زوار الحدث.

كما تقرر اعتبار الشركة الصينية شريكاً أول رسمياً للحدث العالمي.

ووقعت اللجنة المنظمة للحدث عقداً طويل الأجل مع الشركة الصينية للاستئجار في «دستركت 2020»، بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو دبي 2020»، لتحظى بوجود ضمن منظومة الابتكار التي سيجري تطويرها بعد ختام فعاليات الحدث الدولي.

وفي إطار هذه الشراكة، التي تجعل «ترمينوس» شريك الروبوتات الرسمي لإكسبو 2020 دبي، ستوفر الشركة الصينية أكثر من 150 روبوتاً قابلاً للبرمجة للتفاعل مع زوار الحدث الدولي على مدار أشهره الستة، بما في ذلك روبوت على صورة أوبتي، إحدى شخصيات «إكسبو 2020 دبي».

تقنيات ذكية

وستكون الروبوتات مزودة بتقنيات مثل شاشات اللمس المتعدد، وتعيين الكائنات والتعرف عليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وستؤدي مجموعة متنوعة من المهام، بما فيها الترحيب بالزوار، وتقديم المساعدة إليهم، والمشاركة في عروض خاصة، إلى جانب المساهمة في توصيل الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيافة.

وستنشئ ترمينوس، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مقرها الأول خارج الصين، فضلاً عن مركز للأبحاث والتطوير، في دستركت 2020، المدينة الذكية التي تتمحور حول الإنسان، والتي ستعيد توظيف أكثر من 80% من منشآت إكسبو 2020 دبي.

وستشكل «دستركت 2020» منظومة ابتكارية تهدف إلى دعم تقدم الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد يقوم على الابتكار، وستدعم أيضاً النمو الصناعي والتقني في المنطقة.

وتجسد هذه الشراكة مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والشراكة، وتمهد الطريق أمام مزيد من التعزيز لدور الإمارات في دعم مبادرة «الحزام والطريق»، وهي مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية بتريليونات الدولارات، يهدف إلى ربط الصين بطرق تجارية حيوية في أنحاء أوروبا وآسيا، ستكون الإمارات نقطة ربط مهمة فيه.

منصة فريدة

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في «إكسبو 2020 دبي»: سيكون إكسبو منصة فريدة لاستعراض قدرات التقنيات المبتكَرة. شركة ترمينوس، الرائدة في مجال الروبوتات وتطبيقات إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، شريك جديد قيّم، وتعاوننا معها سيُظهر الإمكانات المختلفة للروبوتات، إلى جانب دعم مكانة دستركت 2020 بصفتها مركزاً للابتكار التقني.

وأضاف: عبر إنشائها مقرها للشرق الأوسط في الإمارات، تصبح «ترمينوس» أحدث مؤسسة عالمية تتعاون مع «دستركت 2020».

وقالت نديمة مهرة، نائب رئيس، «دستركت 2020»: لأن «ترمينوس» شركة رائدة في مجال تقنيات المستقبل المتقدمة، فستضيف قيمة كبيرة إلى البيئة المتنوعة التي نعمل على بنائها في «دستركت 2020»، وستعزّز دعمنا لاستراتيجية الإمارات للوقوف في مصاف الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تعاونُنا معها مهم لأننا نتشارك الرؤية ذاتها في إلهام مراكز الابتكار الأخرى في العالم عبر إنشاء مجتمع ذكي يتمحور حول الإنسان.

مركز مذهل

وقال فيكتور آي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترمينوس تكنولوجيز: سيقدم إكسبو للعالم مركزاً مذهلاً للابتكار، وستشكل «دستركت 2020» نموذجاً لتطوير المدن الذكية على نطاق عالمي.

و«ترمينوس» تعمل مع كل منهما لإعادة تعريف مفهوم مدن المستقبل باستخدام تقنياتنا الرائدة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وإلى جانب غيرنا من الشركاء المختصين في التقنية، سنتمكن من استكشاف مجال المساحات الذكية بشكل أوسع، وهو ما يجعلنا متحمسين للغاية.

يشار إلى أن «إكسبو 2020 دبي»، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تأجّل لمدة عام على إثر جائحة «كوفيد 19».

وبموجب التأجيل، فإن الحدث الدولي سيقام بداية من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، حيث سيشكل منصة تجمع بين ألمع العقول وأعظم الأفكار من شتى أنحاء العالم، وتساهم بذلك في إيجاد حلول جديدة وفعالة لمجموعة من أكثر التحديات إلحاحاً في العالم.