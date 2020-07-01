"مصدر" أبوظبي تعزز قدرات الطاقة المتجددة بمشروعات جديدة

المصدر: رويترز

قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إن الشركة تخطط لزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة إلى 8 جيجاوات قبل نهاية العام الحالي، فيما تتوسع عالمياً وتتقدم بعروض لمشروعات جديدة.

وأضاف الرمحي لرويترز، أن مصدر، مطور ومشغل مشروعات الطاقة المتجددة، تتطلع لمشروعات في السعودية والولايات المتحدة فضلا عن شرق ووسط أوروبا وجنوب شرق آسيا.

ومصدر مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي. وتسعى أبوظبي شأنها شأن منتجين آخرين في الخليج لخفض الاعتماد علي النفط وتنويع مزيج الطاقة.

وصرح في مقابلة عبر الهاتف هذا الأسبوع أن مصدر وضعت هدفا في بداية عام 2019 لمضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة البالغ 4 جيجاوات في غضون خمسة أعوام مضيفاً أن الشركة تتوقع الآن تجاوز هذا الهدف قبل نهاية 2020.

وفي يناير 2019، أعلنت مصدر خططا لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة البالغ 4 جيجاوات في غضون خمسة أعوام من خلال مشروعات جديدة في آسيا والأمريكيتين.

ولم يعط الرمحي تحديثاً عن تفاصيل إنتاج الطاقة المتجددة حاليا.

ووسعت الشركة محفظتها في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وأعلنت في الآونة الأخيرة مشروعات في أستراليا وإندونيسيا وأوزبكستان بينما تتنافس على مشروعات في صربيا واستثمار في الهند.

وتابع الرمحي أن الشركة تقدمت بعروض لمشروعات طاقة متجددة في السعودية التي أطلقت حملة بمليارات الدولارات لتوليد طاقة متجددة ولكنه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

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