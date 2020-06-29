دبي تستعد للزوار الدوليين بعروض استثنائية

المصدر: دبي- البيان

تستعد دبي لاستقبال الزوار الدوليين ابتداء من 7 يوليو المقبل مع استئناف استقبال السياح من مختلف الدول، التي فتحت مطاراتها للمسافرين، بعروض ترويجية استثنائية مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بما فيها السياحية، بعد تخفيف القيود عليها جرّاء جائحة «كوفيد 19».

كما سارعت العديد من المنشآت الفندقية، والوجهات الترفيهية، وكذلك الحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسية إلى فتح أبوابها من جديد لاستقبال زوارها المحليين، وقدمت المزيد من العروض والباقات الترويجية الاستثنائية، التي تشجعهم على زيارتها، للاستمتاع بتجارب عالمية مميزة لا مثيل لها.

ورغم أن مناطق الجذب والوجهات الترفيهية مقتصرة في الوقت الحالي على سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، إلا أنها ستكون متاحة كذلك للزوار الدوليين ابتداءً من 7 يوليو المقبل مع استئناف استقبال السياح من مختلف الدول، التي فتحت مطاراتها للمسافرين. ولا شك في أن هذه الفترة هي فرصة لخوض تجارب متنوعة لكل أفراد العائلة، في ظل وجود أسعار منافسة، وخدمات راقية، ومرافق مميزة، حيث إن هناك مجموعة من العوامل التي باتت تشكل مرتكزات أساسية في دعم السياحة الداخلية منها على سبيل المثال التنافسية مقارنة مع العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن أن مستويات الخدمة المقدمة تتفوق أو توازي نظيرتها في وجهات سياحية عالمية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن عودة الأنشطة الاقتصادية، بما فيها السياحية بشكل تدريجي، وكذلك القرار الأخير بالسماح باستقبال الزوار الدوليين اعتباراً من 7 يوليو المقبل، فيهما دلالة على حرص قيادتنا على فتح الاقتصاد، ضمن اشتراطات وإجراءات وقائية تضمن سلامة الجميع، وذلك حتى الوصول إلى ممارسة الأعمال والحياة الطبيعية بشكل كامل. وأكد أن دبي تمتلك العديد من المقومات السياحية، التي تجعلها قادرة على استقطاب السياح سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما أن مناطق الجذب الرئيسية، وكذلك الوجهات الترفيهية بها تعتبر مقصداً مهماً للعائلات، فيما تسهم العروض الترويجية، التي تقدمها تلك الأماكن في تشجيع السياحة الداخلية، والتي يمكن أن يستفيد منها سكان الدولة لخوض تجارب مميزة.

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