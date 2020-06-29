دبي تتأهب لاستقبال الزوار الدوليين بعروض استثنائية

المصدر: دبي- البيان

نجحت دبي على مدى السنوات الماضية في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية مميزة، لتنافس أشهر المدن العالمية، التي لطالما كانت حلم كل مسافر، حيث استطاعت أن تتبوأ مركزاً متقدماً، وتحلّ بالمركز الرابع كونها أكثر الوجهات زيارة على مستوى العالم، وفق مؤشر ماستر كارد للمدن العالمية المقصودة. وقد كان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته الثاقبة الأثر البالغ في رسم ملامح هذه المدينة الفتية النابضة بالحياة، التي أصبحت تنافس على المركز الأول بقوة، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وإمكانات هائلة، ومقومات سياحية قادرة على إبهار وجذب مختلف الشرائح من المسافرين سواء بهدف الأعمال أو الترفيه، إلى جانب تميزها أيضاً باستقطاب العائلات التي تجد كل ما يلبي أذواقها ومتطلباتها.

ومع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بما فيها السياحية بعد تخفيف القيود عليها جرّاء جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، سارعت العديد من المنشآت الفندقية، والوجهات الترفيهية، وكذلك الحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسية إلى فتح أبوابها من جديد لاستقبال زوارها، وكذلك قدمت لهم المزيد من العروض والباقات الترويجية، التي تشجعهم على زيارتها للاستمتاع بتجارب عالمية مميزة لا مثيل لها.

وإن كانت مناطق الجذب والوجهات الترفيهية مقتصرة في الوقت الحالي على سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، إلا أنها ستكون متاحة كذلك للزوار الدوليين ابتداء من 7 يوليو المقبل مع استئناف استقبال السياح من مختلف الدول، التي فتحت مطاراتها للمسافرين. ولا شك في أن هذه الفترة هي فرصة لخوض تجارب متنوعة لكل أفراد العائلة، في ظل وجود أسعار منافسة، وخدمات راقية، ومرافق مميزة، حيث إن هناك مجموعة من العوامل التي باتت تشكل مرتكزات أساسية في دعم السياحة الداخلية، منها على سبيل المثال التنافسية مقارنة مع العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن أن مستويات الخدمة المقدمة تتفوق أو توازي نظيرتها في وجهات سياحية عالمية.

وأوضح عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: إن عودة الأنشطة الاقتصادية بما فيها السياحية بشكل تدريجي، وكذلك القرار الأخير بالسماح باستقبال الزوار الدوليين اعتباراً من 7 يوليو المقبل فيهما دلالة على حرص قيادتنا الرشيدة على فتح الاقتصاد ضمن اشتراطات وإجراءات وقائية تضمن سلامة الجميع، وذلك حتى الوصول إلى ممارسة الأعمال والحياة الطبيعية بشكل كامل، لافتاً إلى أن عنصر السلامة والصحة العامة أصبح الهاجس الأكبر لدى المسافرين بعد مرور أشهر على جائحة «كورونا» «(كوفيد-19)، وهو من الأسباب الرئيسية التي تحدد قرار السفر في المرحلة القريبة المقبلة، وكلما استطاعت أية دولة أو مدينة إثبات قدرتها على أنها وجهة آمنة، وتتبع الإجراءات الوقائية، وفي الوقت ذاته تقدم تجارب مميزة فإنها بلا شك ستكون المفضلة والأقرب إلى اختيار المسافر.

وأشار إلى أن دبي تمتلك العديد من المقومات السياحية، التي تجعلها قادرة على استقطاب السياح سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما أن مناطق الجذب الرئيسية وكذلك الوجهات الترفيهية بها تعتبر مقصداً مهماً للعائلات، فيما تسهم العروض الترويجية التي تقدمها تلك الأماكن في تشجيع السياحة الداخلية، والتي يمكن أن يستفيد منها سكان الدولة لخوض تجارب مميزة».

ولقد أسهمت القرارات الأخيرة بإعادة افتتاح العديد من الأنشطة والمعالم السياحية والوجهات الترفيهية والحدائق المائية، إلى جانب أحواض الأحياء المائية والسمك، والدولفيناريوم، والعروض الخارجية، والتجذيف والكاياك، وجميع الأنشطة المائية، ورحلات السفن الشراعية، ورحلات السفاري، وحلبات التزلج، وسكي دبي، وطائرات الهليكوبتر، والدراجات الصحراوية، والرحلات بالمناطيد، وأيضاً ممارسة الأنشطة البحرية، والقفز المظلي «سكاي دايف»، وذلك مع الحرص على اتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية، التي تكفل سلامة مرتادي تلك الوجهات والعاملين بها، ومن مناطق الجذب الرئيسية والحدائق المائية، التي يمكن الاستمتاع بخوض تجارب مميزة بها:

مدينة أكوافينتشر

أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن إعادة افتتاح مدينة أكوافينتشر المائية، والتي تستقبل ضيوفها من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع، مراعية نسبة إشغال تصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية للمدينة، حيث سيكون بإمكان الجمهور الاستمتاع بمرافقها وأنشطتها المختلفة، والاستفادة من خصم بنسبة 50 في المئة. وتتوفر تذاكر الدخول بأسعار مذهلة مقابل 119 درهماً للكبار، و99 درهماً للأطفال، إلى جانب الاستفادة من خصم بنسبة 50 في المئة على خليج الدلافين، ومنطقة أسد البحر، وحوض ذا لوست تشامبرز المائي، إلى جانب تجارب الغوص في «ذا امباسادور لاغون».

كما بإمكان المقيمين في المنتجع من الخميس إلى الأحد الحصول على تذاكر دخول مجانية يومياَ وبوقت غير محدود كونه جزءاً من سعر غرفهم، التي تبدأ من 649 درهماً. أما الزوار من غير النزلاء في المنتجع، فيجب عليهم حجز التذاكر مسبقاً قبل زيارة المدينة المائية عن طريق الموقع الإلكتروني للمنتجع. وتفتح المدينة أبوابها من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الغروب، فيما تمت مراعاة تطبيق كل إجراءات السلامة والتعقيم على مدار اليوم، من خلال فريق متخصص يتولى تعقيم كل الألعاب بعد استخدام الأفراد لها خلال اليوم.

برج خليفة

أعلنت إعمار للترفيه العودة إلى استقبال الزوار في ثلاث من أبرز وجهاتها الترفيهية: «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، و«قمّة البرج، برج خليفة»، و«نادي البرج»، حيث تأتي عملية إعادة الافتتاح مرفقة باتباع نظام إجراءات السلامة والوقاية. كما تقدم «ريل سينما» عرضاً خاصاً وحصرياً لجعل تجربة مشاهدة الأفلام أكثر متعة، إذ تتيح حتى 31 يوليو المقبل لحاملي التذاكر الحصول أيضاً على خصم 50 في المئة لدى زيارتهم اثنتين من أشهر مناطق الجذب الترفيهية: «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، و«القمّة - برج خليفة» الطابقان 124 و125.

سكي دبي

قامت شركة «ماجد الفطيم» بإعادة افتتاح «سكي دبي»، و«دريم سكيب»، و«ماجيك بلانيت» في دبي، مع اتخاذ تدابير احترازية، إضافة إلى معايير التعقيم الصارمة التي تعتمدها، كما عملت على تعزيز سياسات وإجراءات السلامة، لضمان تحقيق تجربة مريحة للعملاء، والموظفين، مع المزيد من راحة البال والاطمئنان.

دبي دولفيناريوم

يعتبر دبي «دولفيناريوم» وجهة ترفيهية داخلية متميزة، تقدم لزوارها أروع عروض الدلافين وحيوانات الفقمة، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة هذه المخلوقات الرائعة وهي تجري، وتلعب بالكرة، وتقفز من خلال الأطواق، فيما يقدم «دبي دولفيناريوم» عرضاً ترويجياً لعروض الدلافين والفقمات لجميع الأوقات، حيث يبلغ سعر التذكرة للكبار 70 درهماً، وللأطفال 40 درهماً.

ذا جرين بلانيت

أعلنت شركة مِراس عن إعادة افتتاح ذا جرين بلانيت في وجهة سيتي ووك، بالإضافة إلى روكسي سينما في 3 من وجهاتها وهي «ذا بييتش» و«سيتي ووك» و«بوكس بارك»، وتنصح جميع الزوار باستخدام طرق الدفع الذكية، واتباع الإجراءات الوقائية مع ضرورة فحص درجة حرارة لجميع الزوار، والتأكد من ارتدائهم للكمامات، وارتداء القفازات واستخدام المعقمات عند الدخول والخروج، إلى جانب المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي. وتفتح ذا جرين بلانيت من الاثنين إلى السبت من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساء، علماً بأن يوم الأحد مغلق، ومن العروض الترويجية، التي تقدمها هذه الوجهة خصومات تصل إلى 20 غي المئة، بالإضافة إلى الحصول على وجبة مجانية عند شراء تذكرة، بما يتوافق مع الشروط والأحكام.

متاحف دبي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة» عن افتتاح المتاحف التابعة لها في إمارة دبي بشكل تدريجي، حيث تبدأ باستقبال الزوار في متحف الاتحاد، ومتحف الشندغة يومياً من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساء، ومتحف المسكوكات من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً يومياً، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وأوضحت «دبي للثقافة» أن هذه الخطوة تؤكد حرص الهيئة على استعادة الحركة الثقافية لنشاطها في الإمارة، وإبقاء الجمهور على تواصل مع تاريخ إمارة دبي ومعالمها الثقافية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعمول بها حالياً.

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