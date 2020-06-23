العبار: الوضع المالي لـ«إعمار» قوي للغاية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن المجموعة أظهرت مرونة كبيرة في أدائها خلال الفترة التي توقفت فيها الأسواق في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة «كوفيد 19»، وأنها كانت قادرةً على التكيّف مع تلك الأوضاع، مشدداً على أن الوضع المالي للمجموعة قوي للغاية بفضل الكفاءة التشغيلية.

وقال العبار خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 24، أمس: «اتخذنا العديد من الإجراءات التي مكّنتنا من مواجهة تلك الظروف بكل قوة، إلى جانب أننا استطعنا ضمان استمرارية أنشطتنا، ضمن حزمةٍ من التدابير التي تضمنت خفض التكاليف التشغيلية وإعادة هيكلة بعض الأنشطة، بما يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية التي تتمحور حول تطوير الأنظمة الرقمية التي تستند إليها الشركة حالياً في أعمالها.

والتي كانت إعمار سبّاقة في تبنّيها، مع التركيز على ضرورة المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة النقدية». وأضاف: «نعمل حالياً لإنجاز كافة المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحدّدة، ونؤكد أن الوضع المالي قوي للغاية بفضل الكفاءة التشغيلية التي نتمتع بها في عملياتنا».

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