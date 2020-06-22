الإمارات تتقدّم على مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي

المصدر: (دبي ــ البيان)

تبوأت الإمارات المرتبة الـ 19 عالمياً في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر عن شركة كيرني محققة صعوداً من المركز 21 الذي بلغته في آخر إصدار من المؤشر عام 2017. ولم يتضمن المؤشر هذا العام سوى ثلاثة أسواق ناشئة هي الصين والبرازيل والإمارات.

ويعكس تصنيف الدولة الشعور الإيجابي لدى المستثمرين استناداً إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال وغير ذلك. وساهمت السياسات الحكومية الإيجابية التي تم تنفيذها في عام 2019 في جعل الإمارات واحدة من أكثر الوجهات الأجنبية جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.

الإمارات ضمن أفضل ثلاثة اقتصادات ناشئة في العالم

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