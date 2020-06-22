227 محفزاً إماراتياً تدعم الاقتصاد والأعمال في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ البيان

تخطى عدد المحفزات الاقتصادية والتجارية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة أكثر من 227 محفزاً خلال نحو 3 أشهر أسهمت في مجملها بتعزيز نمو الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال، وذلك بحسب رصد نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ووفقاً لتقرير الرصد الجديد، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويعد الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أشهر، فقد واصلت الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إطلاق المزيد من المحفزات التي انعكست بآثارها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية والتجارية ومجتمع الأعمال والأفراد بشكل عام خلال الفترة من مارس وحتى بداية شهر يونيو من العام 2020.

وخصص التقرير الثاني لرصد المحفزات خلال الفترة من 11 أبريل وحتى 4 يونيو من العام الجاري والتي وصل عددها إلى نحو 127 محفزاً .

227 محفزاً لدعم الأعمال بالإمارات في 3 أشهر

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