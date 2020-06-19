"بزنس فايبر": دبي أفضل مدينة لتقنية "5G" إقليمياً والسادسة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت دبي مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على قائمة أفضل المدن في استخدامات وتطبيقات تقنية الجيل الخامس «5 G» من تقنيات الاتصالات في 2020، كما صُنِفت في المركز السادس مكرر عالمياً، بالمشاركة مع هونغ كونغ، على نفس القائمة.

وأصدرت شركة «بزنس فايبر» البريطانية المتخصصة في الدراسات والمقارنات المتعلقة بخدمات الانترنت والهواتف الذكية هذه القائمة، التي صنفت فيها أفضل مدن العالم استناداً إلى عدد مراكز الخدمة الساخنة لتحويل اتصالات الجيل الخامس إلى اشارات «واي فاي» فائقة السرعة على الهواتف الذكية، الحواسب النقالة، وغيرها من الأجهزة الحديثة.

وبحسب تصنيف «بزنس فايبر» بلغ عدد مراكز الخدمة لتقنية الجيل الخامس في دبي حتى الان 8 مراكز، وهو نفس العدد في هونغ كونغ، لتقتسم المدينتان المركز السادس عالمياً.

وتفوقت دبي على نيويورك التي حلت في المركز الثامن عالمياً بعدد 5 مراكز للخدمة، ومدن شنغهاي، شنزن وغوانزو الصينية ومكة المكرمة التي اقتسمت المركز التاسع عالمياً بعدد 3 مراكز للخدمة في كل منها.

كما تفوقت دبي على روما التي بلغ غدد مراكز الخدمة فيها مركزين فقط، وتفوقت على برشلونة التي لم تضم سوى مركز واحد.

وجاءت سول في صدارة القائمة بعدد 83 مركزاً، وحلت لوس انجلوس ثانية بعدد 40 مركزاً.

واستأثرت لندن بالمركز الثالث بعدد 35 مركزاً، ثم ميامي الرابعة بعدد 14 مركزاً، وكان المركز الخامس من نصيب لاس فيغاس بعدد 13 مركزاً.

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