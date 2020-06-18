«اقتصادية دبي»: عودة المكاتب 100 % اختيارية للقطاع الخاص

المصدر: (دبي – بشار باغ)

أكدت «اقتصادية دبي» أن قرار العودة الكاملة للعمل من المكاتب بنسبة 100% يتيح لشركات القطاع الخاص اختيار ما يناسبها من حيث الطاقة التشغيلية.

وقال محمد السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في الدائرة: يمكن لإدارة الشركات تحديد نسبة العمل من المكاتب وفقاً لطبيعة عملها وبحسب ما تراه مناسباً لعملياتها التشغيلية، وبالنسبة للمتاجر ضمن مراكز التسوق، يجب عليها مراجعة إدارة المركز لبحث إمكانية التشغيل بنسبة تقل عن 100%.

وخلال جلسة «حوار السوق» نظمتها اقتصادية دبي، أمس، قال السعدي : لا داعي لاستصدار تصريح خاص بمعاودة العمل بالنسبة للمنشآت المشمولة ببروتوكولات استئناف الأنشطة، موضحاً أن العودة للعمل تستلزم فقط الالتزام بكافة التدابير الاحترازية الخاصة بكل قطاع.

وأكد السعدي أن اقتصادية دبي تواصل الحوار المفتوح مع كافة القطاعات الاقتصادية لبث أفضل السبل من أجل تعزيز عودة الحركة إلى الأسواق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على نشر كافة التحديات الخاصة بالبروتوكولات الرسمية بشكل مستمر على موقعها الإلكتروني، وكذلك على تطبيق «Engage DXB»، وهو منصة تفاعلية ذكية طورتها اقتصادية دبي للتفاعل ما بين الشركات العاملة في الإمارة.

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اقتصادية دبي: العودة الكاملة لمكاتب للقطاع الخاص "اختيارية"

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